BP wraz z Aral wybuduje stacje ładowania za 10 miliardów euro

BP planuje w połączeniu z największą niemiecką siecią stacji benzynowych Aral rozbudowę infrastruktury ładowania. Celem jest zbudowanie do 2030 r. 20000 ultraszybkich punktów ładowania samochodów osobowych oraz sieci węzłów mobilności o bardzo niskiej emisji CO2 dla średnich i ciężkich pojazdów użytkowych.

Posiadając ponad 1700 punktów ładowania samochodów, bp obsługuje obecnie jedną z największych sieci ultraszybkiego ładowania w Niemczech pod marką Aral puls. Oczekuje się, że do 2025 r. sieć ta powiększy się do 5000 punktów ładowania o mocy co najmniej 150 kW i do 20 000 punktów ładowania do 2030 r.

– Niemcy są dla bp kluczowym rynkiem i przykładem tego, jak w praktyce realizujemy nasze cele. Zwiększamy nasze inwestycje w Niemczech, aby oferować więcej niskoemisyjnej energii i produktów, których oczekują nasi klienci – powiedział Patrick Wendeler, dyrektor generalny BP Europa SE

Nie zabraknie także inwestycji w zielony wodór. Obecnie powstają i będą rozwijane projekty zielonego wodoru, obejmujące m. in. instalację elektrolizera o mocy 100 MW w Lingen. W ramach projektu „Lingen Green Hydrogen” bp zamierza zainstalować na terenie rafinerii w Lingen elektrolizer o mocy 100 MW, która mógłby zostać oddany do użytku na początku 2026 r. W Wilhelmshaven firma bp rozważa rozwój centrum wodorowego obejmującego budowę krakera amoniaku, który mógłby pomóc w imporcie do 130 000 ton wodoru o niskiej zawartości CO2 rocznie od 2028 r.

Firma zaangażowana jest też w projekty morskiej energetyki wiatrowej o mocy 4 GW, które mają zostać zrealizowane po niedawnej wygranej aukcji w celu wsparcia produkcji zielonego wodoru i biopaliw przez bp, rozwoju elektromobilności oraz planów dekarbonizacji rafinerii i szerszego przemysłu w Niemczech. Należą do nich produkcja zielonego wodoru i biopaliw, rozwój elektromobilności i dekarbonizacja rafinerii oraz całego niemieckiego przemysłu.

