Stacje ładowania i elektryczne samochody: Audi elektryfikuje FC Bayern Monachium

FC Bayern i Audi wspólną podróż w kierunku zrównoważonej mobilności rozpoczęły we wrześniu 2020 roku. Piłkarze oraz działacze klubu stopniowo przesiadali się do nowych, w pełni elektrycznych modeli Audi. Spora część drużyny, w tym również Robert Lewandowski, porusza się obecnie po drogach w pełni elektrycznymi modelami Audi e-tron lub Audi e-tron Sportback. Wkrótce do piłkarzy dotrą pierwsze egzemplarze Audi e-tron GT.



„Głównym założeniem strategii Audi jest dostarczanie zrównoważonej mobilności segmentu premium” – mówi Hildegard Wortmann, członek zarządu AUDI AG ds. sprzedaży i marketingu. „Rozbudowując infrastrukturę ładowania, wraz z FC Bayern Monachium uosabiamy postęp i wysyłamy kolejny wyraźny sygnał dotyczący zaawansowania naszej elektryfikacji.”



„Infrastruktura do ładowania samochodów elektrycznych przy Allianz Arena jest dla nas ważną inwestycją w zrównoważoną przyszłość” – dodaje Andreas Jung, dyrektor ds. marketingu, sponsoringu i imprez w FC Bayern. „Nasze wieloletnie partnerstwo z AUDI AG wykracza daleko poza standardowy sponsoring. Dla zawodników atmosfera na boisku jest zawsze elektryzująca – a tutaj ważna jest pełna wzajemnego zaufania współpraca: obaj partnerzy spoglądają ku przyszłości i chcą razem budować postęp.”



Audi i FC Bayern uruchomiły dotychczas 38 punktów ładowania zlokalizowanych przy boisku treningowym przy Säbener Straße w Monachium. Zostały one przyłączone do sieci późnym latem 2020 roku, tuż przed rozpoczęciem kolejnego sezonu Bundesligi. FC Bayern zredukował w ten sposób emisję pojazdów swojej floty do poziomu poniżej 95 gramów CO2/km, wnosząc tym samym istotny wkład w zrównoważony rozwój.



Audi i FC Bayern Monachium są partnerami od roku 2002. W roku 2011 AUDI AG zostało również udziałowcem klubu FC Bayern München AG.



Elektryfikacja według Audi



Infrastruktura służąca ładowaniu samochodów elektrycznych stale się rozwija. Dzięki usłudze e-tron Charging Service (eCS), Audi oferuje już dostęp do ponad 220 000 punktów ładowania w 26 krajach w całej Europie. Ponadto Audi konsekwentnie rozszerza swoją ofertę modeli elektrycznych.



W roku 2021, po raz pierwszy w historii, ponad połowa nowo wprowadzanych na rynek modeli będzie miała napęd elektryczny. Proces zapoczątkowała światowa premiera Audi e-tron GT, która odbyła się w lutym. W połowie roku na rynku pojawią się Audi Q4 e-tron i Audi Q4 e-tron Sportback. Dzięki tym modelom, Audi po raz pierwszy umożliwia swoim klientom wejście do elektrycznego świata Audi w segmencie aut kompaktowych.



Audi wzmacnia również swoją ofertę w segmencie pojazdów PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Mniej więcej co druga seria modelowa z silnikiem spalinowym będzie w tym roku uzupełniona także o model hybrydowy typu plug-in. Do roku 2025, Audi zamierza zaoferować ponad 20 modeli w pełni elektrycznych i znacznie przyspieszyć rozszerzanie oferty PHEV. Marka przewiduje, że do tego czasu samochody w pełni elektryczne i hybrydowe będą stanowiły około jednej trzeciej jej globalnej oferty.



Więcej informacji:



Mapa punktów ładowania eCS: obecnie dostępnych jest około 220 000 punktów ładowania



Usługa e-tron Charging Service (eCS) zapewnia zunifikowany dostęp do jednej z największych publicznych sieci ładowania w Europie. Sprawdź aktualną mapę dostępnych punktów ładowania.