Rozmowa z Tomaszem Bachorskim, szefem działu projektowania wnętrz marki Volkswagen w podcaście „Elektrycznie Tematyczni”

Co jest najtrudniejsze do pogodzenia przy pracy nad wnętrzem pojazdu, który ma trafić w gusta różnych pokoleń kierowców, często o zupełnie innych oczekiwaniach?

W kolejnym odcinku podcastu „Elektrycznie Tematyczni” prowadzący poruszają temat projektowania wnętrz samochodów elektrycznych. Gościem specjalnym odcinka jest Tomasz Bachorski, szef działu projektowania wnętrz marki Volkswagen, który wraz ze swoim zespołem odpowiada między innymi za wzornictwo najnowszych modeli: ID.3 oraz SUV-a ID.4.



Czy design wnętrz samochodów elektrycznych powinien odbiegać od tego, który znamy z samochodów spalinowych? W jakim kierunku zmierza projektowanie deski rozdzielczej aut elektrycznych?? Czy jasne wnętrze w przypadku modeli ID.3 i ID.4 będzie hitem? Jakie znaczenie ma oświetlenie wnętrza samochodu? Co jest najtrudniejsze do pogodzenia przy pracy nad wnętrzem pojazdu, który ma trafić w gusta różnych pokoleń kierowców, często o zupełnie innych oczekiwaniach? Odpowiedzi udzielone przez Tomasza Bachorskiego na te i wiele innych pytań, znaleźć można w najnowszym odcinku podcastu prowadzonego przez Katarzynę Frendl i Pawła Pilarczyka.



„Projektowanie zaczyna się od pewnego wyobrażenia, a w dalszych etapach niezbędne jest poszukiwanie różnego rodzaju kompromisów. Nowa generacja samochodów elektrycznych pozwoliła jednak na kompletnie odmienne niż dotychczas, wizjonerskie podejście. Na stworzenie czegoś zupełnie innego i postępowego. Celem było zapewnienie jak największej przestrzeni w środku pojazdu. Płaski akumulator znajduje się pod kabiną, a inne komponenty również nie zajmują wiele miejsca. Możliwe było więc zaprojektowanie wyjątkowo przestronnego i przyjaznego dla użytkowników wnętrza” – zaznacza w wywiadzie szef działu projektowania wnętrz marki Volkswagen.



Po Niemiecku przestrzeń dla kierowcy to „Fahrerarbeitsplatz”, czyli dosłownie „miejsce pracy kierowcy” – i to jest to, czego projektanci serii ID. chcieli absolutnie uniknąć. „Nowe auta z rodziny ID przy całym zaawansowaniu technicznym nie mają być miejscem pracy, a towarzyszem kierowcy i pasażerów – zapewniają interakcję za pomocą oświetlenia, wspierają innowacyjnym wyświetlaczem head-up wykorzystującym technologię rozszerzonej rzeczywistości. Gwarantują zupełnie inne, ciekawsze wrażenia z jazdy.” – powiedział Tomasz Bachorski „Osobiście zawsze lubię technologię i wizjonerskie rozwiązania technologiczne, które czuję, ale ich nie widzę. Na przykład kwestia pokręteł – nie potrzeba ich, żeby czymś sterować, wystarczy komenda głosowa” – dodaje.



