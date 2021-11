Sprzedaż samochodów w Polsce – kolejne niepokojące dane

Niezmiennie niepokojące dane przychodzą z rynku nowych samochodów. Pogłębiający się kryzys związany z półprzewodnikami sprawia, że sprzedaż aut ciągle spada.





W październiku br. zarejestrowano w Polsce prawie 36,5 tys. aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 t. To spadek o blisko 20 proc. rdr i niespełna 5,5 proc. mniej w ujęciu miesięcznym – podał w środę Samar. Wskazał, że w październiku reeksport aut spadł po raz pierwszy od dekady poniżej 5 proc.

Dane skumulowane za dziesięć miesięcy w liczbie 439 tys. 006 sztuk wykazują wzrost sprzedaży w 2021 roku o 15,23 proc. rdr – dodano w raporcie.

Według Instytutu Samar październik to czwarty z rzędu miesiąc (a piąty w tym roku), kiedy notuje się spadek sprzedaży. „Tradycyjnie ostatni kwartał roku to okres wzrostu zakupów. W tym roku sprzedaż aut była jednak niższa w październiku niż w czerwcu, lipcu czy sierpniu. Tak jak w poprzednich miesiącach, ta sytuacja to w dużej mierze efekt problemów rynku motoryzacyjnego związanych z ograniczeniem dostępności aut spowodowanych brakiem półprzewodników niezbędnych do wyposażenia samochodów. Produkcja niektórych modeli została znacznie ograniczona lub wręcz zastopowana” – wskazali eksperci.