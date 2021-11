Volkswagen po raz kolejny wyróżniony tytułem „Top Marka” w kategorii „Samochody popularne”

Na potrzeby tegorocznego raportu przeanalizowano materiały z prasy, internetu i mediów społecznościowych opublikowane w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku. W tym 2 mln tekstów prasowych, 16 mln internetowych i 90 mln postów w mediach społecznościowych. Ranking przygotowany przez magazyn „Press” i Press-Service Monitoring Mediów odzwierciedla wizerunek marek w publikacjach prasowych i cyfrowych oraz w mediach społecznościowych. W badaniu uwzględniono aż 500 marek, które reprezentują 50 branż – Volkswagen po raz kolejny okazał się najlepszą marką w kategorii „Samochody popularne”.



Podstawą metodologii stosowanej w badaniu jest zastosowanie porównywalnych wskaźników dla wszystkich rodzajów wzmianek. Wskaźników, które uwzględniają specyfikę prasy, portali internetowych i mediów społecznościowych. Niezmiennie, wartością decydującą o pozycji marki w rankingu jest jej siła – wypadkowa kilku zmiennych (tzw. impactu, indeksu wydźwięku i liczby publikacji), które świadczą zarówno o liczbie kontaktów odbiorców z marką, jak i o jakościowej ocenie komunikatu na jej temat. W tej edycji analizy do wyliczenia sumarycznego impactu analizowanych materiałów wprowadzono współczynnik korygujący dla krótkich, jednowyrazowych lub jednozdaniowych wzmianek. Wpływ takich publikacji na kształt rankingu został ograniczony, by nie przesłonił znaczenia materiałów związanych z bieżącą działalnością marek i zazwyczaj w większym stopniu wpływających na ich wizerunek.



W treści uzasadnienia napisano – „Top Marką po raz kolejny został Volkswagen. Wzmianki o nim w dużej części dotyczyły elektromobilności. Zdecydowanie najważniejszą premierą był elektryczny ID.3, do którego nieco później dołączył większy brat – ID.4.”



