SEAT S.A. osiąga rekordowe wyniki finansowe w pierwszych dziewięciu miesiącach roku

SEAT S.A. kończy III kwartał 2023 roku z zyskiem operacyjny w wysokości 501 mln euro. Wynik ten stanowi wzrost o 512 mln euro w porównaniu do analogicznego okresu z 2022 roku.

Przychody ze sprzedaży przekroczyły 10,8 mld euro, wzrastając o 38,6% r./r.

Dostawy hiszpańskiego producenta osiągnęły zadowalającą liczbę 391 800 sztuk (+34,2% r./r.).

CUPRA ustanowiła nowy najwyższy wynik dostarczonych samochodów. Pod koniec III kwartału do klientów dostarczono ponad 170 tys. pojazdów barcelońskiej marki (+55,1 % r./r.).

SEAT S.A. ogłosił rekordowe wyniki finansowe za okres od stycznia do września 2023 roku. Sukces hiszpańskiego producenta napędzany jest zwiększonym wolumenem dostaw samochodów SEAT oraz rosnącą popularnością marki CUPRA. Zapewniło to firmie zysk operacyjny w wysokości 501 mln euro (o 512 milionów więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku) i operacyjną rentowność sprzedaży na poziomie 4,6% (+4,8 p.p.). Z kolei przychody SEAT S.A. wzrosły o 38,6%, osiągając 10,837 mld euro w pierwszych 9-ciu miesiącach 2023 roku, co stanowi najwyższy wynik w historii hiszpańskiej spółki.

– Rekordowe wyniki za III kwartały 2023 roku to dla nas bardzo pozytywna wiadomość w kontekście rosnących wyzwań, takich jak wysoki koszt surowców, coraz większa konkurencja między markami oraz wysokie stopy procentowe i inflacja. Mimo tych trudności pozostajemy bardzo optymistycznie nastawieni, a nasze ambicje są coraz większe. Cieszymy się tegorocznymi wynikami, ale przed nami nadal wiele pracy. Wiem jednak, że jesteśmy na właściwej drodze dzięki dwóm silnym markom, które skutecznie przyczyniają się do osiągnięcia naszych celów – powiedział Wayne Griffiths, dyrektor generalny marek SEAT i CUPRA.

Wzrost dostaw napędza wyniki SEAT S.A.

Wzrost wolumenu dostaw stał się głównym czynnikiem rekordowych wyników SEAT S.A. W okresie od stycznia do września liczba pojazdów dostarczonych przez firmę wzrosła o 34,2%, osiągając prawie 392 tys. egzemplarzy. W tym czasie hiszpański producent dostarczył o prawie 100 tys. pojazdów więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku (292 tys.).

– Wyniki za pierwsze dziewięć miesięcy 2023 roku pokazują sukcesywną realizację naszego celu, jakim było osiągnięcie większego zysku operacyjnego oraz rentowności. Jednak makroekonomiczne prognozy na rok 2024 dla naszych głównych rynków stawiają przed nami nowe wyzwania. Dlatego też, aby osiągać kolejne cele, musimy kontynuować realizację zdefiniowanych priorytetów strategicznych i poprawić zarządzanie przychodami oraz efektywność struktur kosztów – dodaje David Powels, wiceprezes ds. finansów i IT w SEAT S.A.

CUPRA bije rekordy kolejne

W 2023 roku marka dostarczyła ponad 170 tys. pojazdów, co stanowi wzrost o 55,1% w porównaniu z tym samym okresem w 2022 roku (109 tys.). Jest to najlepszy wynik w historii firmy w okresie pierwszych 9-ciu miesiącach roku. Barcelońska marka dostarczyła więcej pojazdów od stycznia do września 2023 roku niż w całym roku 2022 (152,9 tys.) i nadal umacnia swoją pozycję jako jedna z najszybciej rozwijających się marek w Europie. We wrześniu CUPRA osiągnęła najlepsze wyniki sprzedaży w ciągu jednego miesiąca, dostarczając ponad 23,5 tys. pojazdów. Od momentu swojego powstania w 2018 roku barcelońska marka sprzedała ponad 450 tys. samochodów, a jej średnioterminowym celem jest sprzedaż 500 tys. pojazdów rocznie.

Marka SEAT również przyczyniła się do wzrostu wyników sprzedaży hiszpańskiej spółki dzięki poprawie dostaw półprzewodników i innych niezbędnych komponentów, co pozwoliło na zwiększenie produkcji. W okresie od stycznia do września 2023 roku dostawy samochodów marki SEAT wzrosły o 21,6%, osiągając łącznie ponad 221 tys. dostarczonych pojazdów (182 tys. w tym samym okresie w 2022 roku).

Sprzedażowy sukces modelu CUPRA Formentor

CUPRA Formentor to jeden z najlepiej sprzedających się modeli typu crossover coupé w Europie oraz najpopularniejszy pojazd barcelońskiej marki. W okresie od stycznia do września 2023 roku dostarczono prawie 92 tys. sztuk modelu, co stanowi wzrost o 23,3% w porównaniu z 2022 rokiem. Natomiast CUPRA Born, pierwszy w 100% elektryczny pojazd marki i drugi pod względem sprzedaży samochód CUPRA, odnotował dostawę na poziomie ponad 32 tys. pojazdów, co oznacza wzrost o 84,3% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.

Trzy główne rynki marki CUPRA w okresie od stycznia do września 2023 roku to Niemcy (53 tys.; +33,2% w porównaniu z 2022 rokiem), Wielka Brytania (18,7 tys.; +78,6%) i Hiszpania (15,9 tys.; +50,1%). Poza Europą globalny wzrost CUPRA został wzmocniony w 2023 roku rozpoczęciem działalności w krajach takich jak Maroko, Egipt i Tunezja oraz Australia, która już teraz jest jednym z piętnastu najważniejszych globalnych rynków marki, z dostawą ponad 2,5 tys. pojazdów w ciągu roku.

Jeśli chodzi o markę SEAT, to najlepiej sprzedającym się modelem marki w okresie od stycznia do września 2023 roku pozostał SEAT Arona (72 tys. sztuk; +26,8%), a następnie SEAT Ibiza (59,4 tys.; +45.0%). Głównymi rynkami marki w tym okresie były Hiszpania (46,5 tys.; +20,1%), Niemcy (45,2 tys.; +20,1%) i Wielka Brytania (24,3 tys.; +43,2%).

SEAT S.A. jest jedyną firmą, która projektuje, rozwija, produkuje i sprzedaje samochody w Hiszpanii. Ta międzynarodowa spółka, należąca do Grupy Volkswagen, ma swoją siedzibę w Martorell (Barcelona) i sprzedaje pojazdy pod szyldami marek CUPRA i SEAT.

SEAT S.A. jest globalnym graczem na rynku samochodowym, który eksportuje ponad 80% swoich pojazdów i jest obecny w ponad 70 krajach na całym świecie. Firma zatrudnia ponad 14 000 specjalistów i posiada fabryki zlokalizowane w Martorell, El Prat de Llobregat oraz Barcelonie. W zakładach tych powstają modele, takie jak Ibiza, Arona, Leon oraz CUPRA Formentor. Ponadto SEAT S.A. produkuje modele CUPRA Born i SEAT Tarraco w Niemczech oraz model Ateca w Czechach.

SEAT MÓ to jednostka biznesowa firmy zajmująca się produktami i rozwiązaniami w zakresie miejskiej mobilności, a jej centra operacyjne obejmują również zakłady rozwoju oprogramowania SEAT CODE oraz CASA SEAT, zlokalizowane w samym sercu Barcelony.

Firma odgrywa wiodącą rolę w przekształcaniu Hiszpanii w centrum pojazdów elektrycznych w Europie. Dzięki projektowi Future: Fast Forward, SEAT S.A., Grupa Volkswagen, PowerCo i ich partnerzy zainwestowali 10 miliardów euro w elektryfikację Hiszpanii.

SEAT to jedna z najbardziej kultowych i rozpoznawalnych międzynarodowych marek w Hiszpanii. Założona ponad 70 lat temu, oferuje samochody, które są częścią życia ludzi od pokoleń. Dzięki przyciągającym wzrok projektom tworzonym w Barcelonie, marka SEAT przyciąga nowych klientów Grupy Volkswagen.

SEAT oferuje obecnie modele od najbardziej wydajnych, tradycyjnych silników spalinowych po hybrydy typu mild i plug-in: SEAT Ibiza – młodzieżowy samochód marki; SEAT Arona – wszechstronny miejski SUV; SEAT Leon i Leon Sportstourer, przestronne i sportowe samochody kompaktowe; SEAT Ateca – SUV o nowoczesnym i efektownym designie; oraz SEAT Tarraco – duży SUV marki. W 2022 roku SUV-y SEAT-a stanowiły ponad połowę sprzedaży marki. https://www.seat.com/