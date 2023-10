Elektryki w Chinach średnio o połowę tańsze niż w Europie i USA

Wybór samochodów elektrycznych w Chinach jest nieporównywalnie większy niż w pozostałych regionach świata: na rynku chińskim w pierwszej połowie 2023 r. JATO Dynamics odnotował 235 osobowych modeli na prąd, podczas gdy w Europie było to 135, a w USA tylko 51. Chińscy producenci są już obecni w segmentach, które zachodnie koncerny dopiero zamierzają zaatakować. Większość firm europejskich i amerykańskich rozwijała swoją ofertę elektryków od wyższych segmentów, w których klienci są mniej wrażliwi na cenę. Wśród aut miejskich, gdzie elektryfikacja ma z racjonalnego punktu widzenia najwięcej sensu, propozycji jest najmniej, ze względu na niską dochodowość takich modeli. Ograniczona dostępność surowców do produkcji aut elektrycznych też hamowała rozwój segmentów o potencjalnie największej skali produkcji. Zachodnim koncernom bardziej opłacało się do tej pory wyprodukować i sprzedać jednego dużego elektryka z baterią 100 kWh, niż cztery z bateriami po 25 kWh.

Nierzadko te same modele europejskich czy amerykańskich producentów są atrakcyjniej wycenione w Chinach niż na Zachodzie. Przykład podawany przez JATO Dynamics: Volkswagen ID.4 Pure z najsłabszym silnikiem o mocy 170 KM kosztuje w przeliceniu 24 879 euro w Chinach, podczas gdy niemieccy klienci muszą za niego zapłacić 38 915 euro – mimo że jest produkowany w Zwickau we wschodnich Niemczech.

Dlaczego Chińczycy są w stanie tak tanio produkować elektryki? Autorzy raportu JATO Dynamics wskazują na gigantyczne subwencje rządu Chin dla przemysłu motoryzacyjnego, i tak zdominowanego przez państwowe koncerny. W latach 2016-2022 branża aut EV otrzymała w Chinach zastrzyk 57 miliardów dolarów. Tak zwany New Energy Vehicle Development Plan jest jednak rozpisany do 2035 roku.

Na dodatkowe wsparcie lokalnych władz mogą w Chinach liczyć też motoryzacyjne start-upy: poszczególne prowincje rywalizują ze sobą o to, gdzie powstanie następny chiński rywal Tesli. Nowe marki potrafią równie szybko znikać, jak się pojawiły, ale cele zawsze są bardzo ambitne. Analitycy JATO Dynamics przytaczają przykład miasta Chongqing, które deklaruje chęć zdobycia 10 proc. chińskiego rynku aut „nowych energii” (elektrycznych, hybrydowych itp.) przez swoich lokalnych producentów, których wspiera. Dokładna skala tego wsparcia pozostaje tajemnicą. Unia Europejska aktualnie prowadzi dochodzenie w tej sprawie, by zapobiec ewentualnemu zalewowi tanich elektryków z Chin. Rozważane jest podniesieni cła na import elektrycznych aut z Chin. Na wzór USA pierwsze europejskie kraje, jak np. Francja zaczynają też uzależniać wysokość dofinansowania zakupu elektryka od tego, w jakim stopniu został wyprodukowany w kraju sprzedaży.

Sprzedaż aut elektrycznych chińskich marek w Europie na razie jest marginalna, ale szybko się rozwija: JATO Dynamics podaje, że producenci z Kraju Środka zdobyli od stycznia do sierpnia 2023 r. 2,3 proc. rynku. W innych regionach świata jednak chińskie elektryki zaczynają dominować sprzedaż. W Izraelu w pierwszej połowie tego roku 61 proc. rynku aut elektrycznych należało do marek chińskich. W Rosji jest to nawet 91 proc, w Tajlandii 79 proc., a w Meksyku, Brazylii, Chile, Malezji, Indonezji i na Filipinach między 27 a 33 proc. Na tych rynkach cena odgrywa kluczową rolę, i zachodni producenci na razie nie mają wiele do zaproponowania.