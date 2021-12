SEAT przedstawia swój pierwszy samochód autonomiczny

SEAT zaprezentował swój najnowszy prototyp DIANA, pilotażowy projekt samochodu autonomicznego. Koncepcja powstała we współpracy z Centrum Techniki Motoryzacyjnej Galicji i jest częścią platformy SEAT S.A. Innova, promującej innowacje we wszystkich obszarach firmy. Dzięki dedykowanej aplikacji, DIANA może odebrać pasażerów w określonym miejscu, zawieźć ich do wybranego celu lub wyszukać miejsca parkingowe. W przyszłości zwiększona autonomia pojazdów pomoże zmniejszyć liczbę wypadków i korków.

Pojazd, który cię prowadzi

DIANA to innowacyjny projekt samochodu autonomicznego, który został stworzony przez inżynierów hiszpańskiej marki na bazie SEAT-a Leona. Prototyp jest wyposażony w 5 czujników lidarowych,

5 radarów, 6 kamer, 12 czujników emitujących ultradźwięki i 8 komputerów, dzięki którym ma pole widzenia 360º.

– Wszystkie te elementy generują dużą ilość danych sytuacyjnych, które są przetwarzane

w milisekundach i wysyłane do modułu lokalizacji. Dzięki temu samochód wie, gdzie się znajduje i jakie przeszkody stoją na jego drodze. Jest także w stanie decydować, dokąd ma się udać oraz samodzielnie wykonać czynności na kierownicy, hamulcach, przepustnicy i dźwigni zmiany biegów – wyjaśnia Oriol Mas, inżynier ds. badań i rozwoju w SEAT SA.

Prototyp posiada trzy zasadnicze funkcje: „autonomiczny szofer”, gdy system przejmuje kontrolę nad autem oraz wykonuje manewry startu i zatrzymania, „automatyczne parkowanie” i „przywołanie”, gdy za pośrednictwem aplikacji, właściciel może wezwać samochód do konkretnej lokalizacji i wskazać mu miejsce docelowe podróży. Pojazd był testowany zarówno w zakładach w Martorell, jak i na zamkniętym, kontrolowanym torze miejskim.

Samochód przyszłości

DIANA osiągnęła 3 poziom w 5-stopniowej skali ADAS (Advanced Driving Assistance Systems).



– W przyszłości samochód o większej autonomii będzie w stanie oferować i zachęcać do nowych inteligentnych usług mobilnych oraz eliminować zatory w dużych miastach – podsumowuje Oriol Mas.

Korzystając z dedykowanej aplikacji kierowca może wezwać pojazd, który automatycznie uruchomi się i wjedzie na odpowiedni pas ruchu. – Dzięki systemowi lokalizacji na mapach HD z dokładnością do centymetra auto cały czas wie, że jest na właściwym pasie — mówi Oriol Mas. Gdy się zatrzyma, aby odebrać użytkownika, drzwi samoczynnie się odblokują, a kierunkowskazy zasygnalizują zatrzymanie. – Kiedy użytkownik wejdzie do środka i zamknie drzwi, samochód sygnalizuje start i odjeżdża – wyjaśnia Mas. W przypadku przeszkody na drodze, takiej jak pieszy, pojazd jest w stanie szybko ją wykryć

i samodzielnie zahamować. Po opuszczeniu auta przez pasażera, DIANA wyszukuje wolne miejsce

i automatycznie parkuje.

Zespół pracujący nad prototypem zmierzył się z wieloma wyzwaniami podczas tworzenia tak wymagającego technologicznie projektu pilotażowego: – COVID-19, zdobycie odpowiednich pozwoleń, integracja czujników i systemów sterowania pojazdami, walidacja algorytmów… to było nie lada wyzwanie i przed nami jeszcze dużo pracy do wykonania, ale jesteśmy na dobrej drodze – wyjaśnia Rubén Pérez, inżynier ds. badań i rozwoju w SEAT SA.

SEAT to jedyna firma, która projektuje, produkuje i sprzedaje samochody w Hiszpanii. Należy do Grupy Volkswagen, a międzynarodową działalność prowadzi z siedziby zlokalizowanej w Martorell (w prowincji Barcelona). Eksportuje 80% produkowanych pojazdów i działa w 80 krajach na wszystkich kontynentach. W 2019 roku firma SEAT sprzedała łącznie 574 100 samochodów, ustanawiając nowy rekord sprzedaży.

Grupa SEAT zatrudnia łącznię ponad 15 000 specjalistów w trzech centrach produkcyjnych zlokalizowanych w Barcelonie, El Prat de Llobregat oraz Martorell, w których powstają cieszące się dużym powodzeniem modele Ibiza, Arona i Leon. Pozostałe modele firma produkuje w Czechach, Niemczech, Portugalii oraz na Słowacji.

SEAT jest największym przemysłowym inwestorem w badania i rozwój w Hiszpanii. Posiada własne centrum oprogramowania SEAT:CODE oraz centrum technologiczne, które funkcjonuje jako centrum wymiany wiedzy łączące 1000 inżynierów. Samochody firmy już teraz mogą pochwalić się najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny łączności, a globalny proces cyfryzacji wdrażany przez SEAT-a ma na celu promowanie przyszłości opartej na mobilności.

Stałe dążenie do innowacji przełożyło się na uruchomienie w Polsce w 2020 roku dwóch platform online ułatwiających klientom kontakt z marką SEAT oraz wybór i zakup samochodu. Wirtualny Salon dostępny na portalu SEAT.pl to interaktywny showroom oferujący ogólnodostępne pokazy samochodów na żywo oraz prywatne wideokonsultacje z doradcą, który przedstawi i omówi wybrany model. Platforma Sales Online dostępna pod adresem Sklep.SEAT.pl to z kolei kompletne narzędzie ułatwiające wyszukanie i zamówienie samochodu dostępnego w polskiej sieci dealerskiej SEAT-a. Sales Online zapewnia zarazem dostęp do atrakcyjnej oferty finansowej leasingu konsumenckiego, niedostępnego w stacjonarnych salonach marki.