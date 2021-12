Wyzwania płynnościowe dla branży automotive

Obecna sytuacja na rynku automotive jest zdefiniowana przerwanymi łańcuchami dostaw oraz problemami z dostępnością półprzewodników, a na horyzoncie pojawiają się już kolejne chmury związane ze zmniejszoną w Chinach produkcją magnezu. Według analityków rynku powrót do normalności rozciągnie się na cały 2022 r. To wszystko znajduje swoje odbicie w spadku produkcji nowych pojazdów o ponad 3% względem 2020, który już był naznaczony okresowymi lockdownami w poszczególnych fabrykach i niespotykanym dotychczas ograniczeniem produkcji i sprzedaży.

Taki obraz rynku powoduje, że instytucje finansowe coraz ostrożniej podchodzą do ryzyka płynnościowego w sektorze automotive. Firmy motoryzacyjne muszą mierzyć się z restrykcyjnym podejściem analityków bankowych, którzy analizują branże przez pryzmat suchych wskaźników finansowych, co przyczynia się do ograniczenia akcji kredytowej, a w konsekwencji utrudnionego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania.

W tym trudnym czasie, kluczem do poprawy sytuacji, może być odpowiedni dobór partnera finansowego, który doskonale rozumie branżę i może stanowić swoistą trampolinę do spodziewanego odbicia w wolumenie sprzedaży w najbliższym okresie.

IFIS Finance (spółka zależna od włoskiego BancaIFIS) wywodzi się branży automotive. Staramy się odpowiadać elastycznie na wyzwania rynku i pomagać klientom utrzymać płynność na satysfakcjonującym poziomie.

Poza klasycznymi rozwiązaniami faktoringowymi, wprowadziliśmy do naszej oferty rozwiązanie skierowane stricte dla branży motoryzacyjnej, mianowicie Zaliczka na poczet przyszłych wierzytelności . Produkt ten pozwala naszym Klientom pozyskać prefinansowanie kontraktów/zamówień. Uzupełniony przez faktoring należnościowy stanowią komplementarny zestaw narzędzi, które z jednej strony umożliwiają zakup surowców lub inwestycję w niezbędne narzędzia produkcji, a z drugiej strony pozwalają utrzymać w ryzach aspekt płynnościowy poprzez szybką konwersję środków zamrożonych w należnościach na gotówkę.

Powyższe rozwiązania mają na celu, przede wszystkim, zabezpieczenie środków na zakup surowców/materiałów, jak również wyeliminowanie ryzyka niewypłacalności kontrahentów poprzez ubezpieczenie należności oraz ograniczenie ryzyka w opóźnień w płatnościach ze strony odbiorców. Uwolniona w ten sposób gotówka pozwala również ograniczyć koszty zakupu dzięki możliwości szybkich płatności za zakupy własne, w zamian za skonto udzielone przez dostawcę.

Trudne czasy wymagają sprawdzonych partnerów, rozumiejących potrzeby rynku i stosujących zindywidualizowane i elastyczne podejście do oceny ryzyka i proponowanych rozwiązań. Tylko wówczas okres kryzysu może być czasem szans i początkiem prosperity w nowych warunkach, a nie zagrożeń i problemów nie do pokonania.

