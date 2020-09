Samochody marki Mercedes, Typ 205, 253, 290 (C-klasa, GLC, AMG GT)

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mercedes, Typ 205, 253, 290 (C-klasa, GLC, AMG GT), wyprodukowanych od 24.04.2018 r. do 06.11.2019 r., system ESP może nie być dostosowany do zainstalowanego rodzaju hamulców i nie reagować prawidłowo na ewentualne odchylenie czujnika stopnia odchylenia od kursu jazdy lub awarię podciśnieniowego przewodu hamulcowego. Może to prowadzić do ingerencji ESP, która nie odpowiada sytuacji na drodze, zwiększając ryzyko wypadku.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 346 pojazdów. Właściciele samochodów zostaną poinformowani o prowadzonej kampanii i konieczności zgłoszenia się do punktu serwisowego, w celu aktualizacji oprogramowania modułu sterującego zespołu ESP. Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa) pod numerem infolinii 00 800 9 777 7777 lub tel. (22) 354 40 01. UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców. Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2047). Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku – zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów – zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

