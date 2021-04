Rynek używanych w dół

Tąpnięcie na rynku samochodów używanych. Wg. danych serwisu ogłoszeniowego otomoto.pl w porównaniu do zeszłego roku liczba ofert najtańszych samochodów (do 5 tys. zł) zmniejszyła się o prawie połowę. O ok. 30% mniej jest ofert sprzedaży samochodów w granicach 10-15 tys., zaś ilość dostępnych w ofercie aut do 20 tys. zł zmalała o ponad ¼. To jeden z kolejnych skutków pandemii.

Właściciele samochodów są coraz mniej skłonni do ich wymiany na nowe, co automatycznie odczuwa rynek. I nie jest to odczuwalne w Polsce, tylko w większości krajów, w tym także w Niemczech. Ponadto w 2020 roku zmniejszyła się też produkcja nowych samochodów, co wiąże się m.in. z przerwanymi łańcuchami dostaw i mniejszą dostępnością części produkowanych w Azji.

fot. Dan Cutler / Unsplash