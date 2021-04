Ford liderem rynku samochodów użytkowych i minibusów w Polsce

Marzec i pierwszy kwartał 2021 roku były bardzo udane dla samochodów użytkowych Forda w Polsce. Marka w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku odnotowała wzrost sprzedaży wszystkich swoich modeli dostawczych względem analogicznego okresu ubiegłego roku.

Świetna sprzedaż samochodów użytkowych Według danych SAMAR*, Ford jest liderem rynku nowych samochodów użytkowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w 2021 roku. Dane zawierają rejestracje samochodów dostawczych oraz ich osobowych wersji. W pierwszym kwartale bieżącego roku nowych nabywców znalazły 3 463 samochody użytkowe Forda, co stanowi wzrost względem ubiegłego roku o blisko 49% (1 136 sztuk). Udział marki w tym rynku wynosi natomiast ponad 15% wobec 13,55% po pierwszych trzech miesiącach 2020 roku. W samym marcu sprzedaż pojazdów użytkowych Forda wyniosła 1 317 sztuk i wzrosła względem analogicznego okresu ubiegłego roku o 650 egzemplarzy (ponad 100%). Wzrost sprzedaży nowych minibusów Ford może pochwalić się także świetnymi wynikami w segmencie minibusów. Marka jest absolutnym liderem tego rynku – zarówno jeśli chodzi o wyniki za marzec, jak i za cały pierwszy kwartał 2021 roku. W marcu nowych nabywców znalazło 241 minibusów Forda, co stanowi wzrost względem ubiegłego roku o ponad 185%. W pierwszym kwartale 2021 roku sprzedano łącznie 514 pojazdów tego typu, co z kolei stanowi wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku o ponad 68%. Dzięki temu udział Forda w tym rynku wynosi ponad 25%. Transit nadal w czołówce Najpopularniejszymi modelami dostawczymi Forda były Transit i Transit Custom. Sprzedaż tego pierwszego w marcu 2021 r. wyniosła 419 sztuk i była o blisko 128% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W pierwszym kwartale do nowych klientów trafiły 1 003 egzemplarze tego modelu, o 49% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Świetny wynik odnotował także Transit Custom, którego sprzedaż wzrosła w marcu o 93% (224 sztuk), zaś w pierwszym kwartale ten wzrost wyniósł 45% (611 sztuk) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Co warte podkreślenia, wszystkie modele dostawcze Forda odnotowały wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale 2021 r. w odniesieniu do tego samego kwartału ubiegłego roku. Największym wzrostem może pochwalić się Ranger – sprzedano o blisko 80% egzemplarzy więcej niż w Q1 2020. Pick-up Forda jest liderem swojego segmentu z imponującym udziałem na poziomie 47,28%. – Popularność samochodów użytkowych opiera się przede wszystkim na ich niezawodności. Są to auta, które muszą być stale gotowe by wypełniać swoje zadania. Dla Forda ten segment jest bardzo ważny, stąd cieszę się, że nasi klienci obdarzają nas i nasze pojazdy zaufaniem, czego odzwierciedleniem jest wiodąca pozycja rynkowa pojazdów użytkowych Forda w Polsce – powiedział Piotr Pawlak, prezes i dyrektor zarządzający Ford Polska.