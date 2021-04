Northvolt dostarczy produkowane w Polsce systemy bateryjne do magazynów energii Fluence

Fluence, dostawca rozwiązań z zakresu magazynowania energii oraz Northvolt, europejski producent baterii, zawarli porozumienie dotyczące rozwoju technologii dla sieciowych systemów magazynowania energii.

W ramach umowy Northvolt dostarczy Fluence systemy bateryjne produkowane w fabryce w Gdańsku. Także w gdańskim zakładzie powstają produkty dla dostawcy sprzętu budowlanego, Pon Equipment , o czym szwedzka firma informowała na początku kwietnia tego roku.

– Już od ponad dwóch lat budujemy w Gdańsku silne kompetencje w zakresie produkcji systemów bateryjnych. Cieszymy się, że zdobyliśmy zaufanie lidera na rynku magazynów energii oraz że wspólnie możemy rozwijać produkty Fluence, przyspieszając jednocześnie światową transformację ku zdekarbonizowanej przyszłości – powiedział Robert Chryc-Gawrychowski, prezes Northvolt Poland.

Porozumienie daje Northvolt możliwość dostarczenia systemów na rynek światowy, a także rozbudowuje łańcuch dostaw firmy Fluence poprzez włączenie do niego wiodącego producenta systemów bateryjnych z Europy.

firma ogłosiła niedawno inwestycję o wartości 200 mln USD w nowy zakład produkcyjny w Gdańsku. Magazynowanie energii w systemach bateryjnych jest kluczowym elementem niezawodnych, wytrzymałych i zdekarbonizowanych sieci energetycznych – podkreśla Northvolt w komunikacie. W odpowiedzi na wzrost popytu na systemy magazynowania energii,

Firmy będą wspólnie rozwijać hardware baterii oraz systemy zarządzania baterią, zoptymalizowane pod kątem potrzeb i rozwiązań magazynowania energii firmy Fluence. Inteligencja cyfrowa, wykorzystywana w całym cyklu życia produktu, od produkcji baterii do końca okresu eksploatacji, obniży całkowity koszt użytkowania oraz wygeneruje dodatkowe wartości dla klientów Fluence – czytamy w komunikacie.

– Sieciowe systemy magazynowania energii będą odgrywały istotną rolę w transformacji sposobu, w jaki zasilamy świat. Cieszymy się, że możemy połączyć siły z prawdziwym innowatorem, jakim jest Northvolt, aby stworzyć technologię, która przyniesie znaczące korzyści zarówno społeczeństwu, jak i środowisku – mówi Manuel Perez Dubuc, prezes firmy Fluence. – To zintegrowane podejście do optymalizacji technologii stosowanej w systemach bateryjnych produktów Fluence, ma na celu sprawienie, aby były one bardziej ekologiczne, opłacalne i skuteczne, abyśmy mogli sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na rozwiązania w zakresie magazynowania energii odnawialnej na całym świecie – dodaje Manuel Perez Dubuc.

Zarówno Fluence, jak i Northvolt mają na celu dekarbonizację łańcucha dostaw systemów bateryjnych. Northvolt koncentruje się na wytworzeniu produktów o jak najniższym śladzie węglowym i opracowaniu najbardziej ekologicznej baterii na świecie. W tym celu korzysta z czystej energii w swoich zakładach produkcyjnych, a także pracuje nad stworzeniem możliwości zaawansowanego recyklingu systemów bateryjnych. Fluence, spółka należąca do Siemens i AES, wspomaga globalną transformację energetyczną dzięki technologii, produktom i usługom sieciowych systemów magazynowania energii. Fluence dostarcza klientom na całym świecie oprogramowanie do magazynowania energii i optymalizacji ofert oraz usługi inżynieryjne, dostawcze i operacyjne. Firma posiada ponad 5,6 GW magazynów energii i zoptymalizowanych aktywów działających lub zakontraktowanych na 29 rynkach.

Northvolt to europejski dostawca wysokiej jakości ogniw i systemów bateryjnych, wytwarzanych w sposób zrównoważony dla środowiska. Firma została założona w 2016 roku z misją budowy najbardziej ekologicznej baterii na świecie o minimalnym śladzie węglowym i najwyższych możliwościach recyklingu, aby zapewnić europejską transformacji ku zdekarbonizowanej przyszłości. Northvolt zatrudnia ponad 1100 pracowników 76 różnych narodowości w swoich lokalizacjach w Szwecji, Niemczech i Polsce. Do partnerów biznesowych i klientów Northvolt należą m.in. ABB, BMW Group, Scania, Siemens, Vatenfall, Vestas i Volkswagen Group.

Od 2018 firma funkcjonuje w Polsce pod nazwą Northvolt Poland Sp. z o.o. Spółka została zawiązana, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na kompletne systemy bateryjne. W zakładzie w Gdańsku produkuje systemy magazynowania energii oraz moduły bateryjne zastępujące silniki spalinowe w maszynach wykorzystywanych w przemyśle. Obecnie firma Northvolt Poland planuje zwiększyć swoje zdolności produkcyjne, inwestując w Gdańsku 200 mln USD w budowę wysoce zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego o powierzchni 50 tysięcy m kw.

Źródło: www.evertiq.pl