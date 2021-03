Prezesi dziesięciu europejskich firm opowiadają się za ambitną strategią ochrony klimatu

Bruksela/Poznań, 22. marca 2021 r. – 100 miliardów euro do 2030 roku przeznaczone na dekarbonizację firm i produktów, stopniowe wprowadzanie opłat za emisję dwutlenku węgla we wszystkich sektorach gospodarki oraz szybkie wycofanie się z wykorzystania węgla do produkcji energii elektrycznej – to niektóre z postulatów sformułowanych we wspólnym stanowisku dziesięciu głównych managerów firm działających w branży energetycznej, motoryzacyjnej i technologicznej. Z okazji siódmego międzynarodowego strajku klimatycznego 19 marca 2021 roku dziesięciu prezesów opowiedziało się za podjęciem szerokich działań na rzecz ochrony klimatu.

Członkami „CEO Alliance for Europe’s Recovery, Reform and Resilience” są prezesi zarządów – Björn Rosengren (ABB), Thierry Vanlancker (AkzoNobel), Francesco Starace (ENEL), Leonhard Birnbaum (E.ON), Ignacio Galán (Iberdrola), Søren Skou (Maersk), Christian Klien (SAP), Henrik Henriksson (Scania), Jean-Pascale Tricoire (Schneider Electric) i Herbert Diess (Volkswagen).



Alians powołano do życia w 2020 roku w obliczu pandemii covid-19 i konieczności podjęcia historycznych decyzji w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu. Wspólnym celem tego gremium jest uczynienie z Europy światowego lidera w dziedzinie ochrony klimatu, dokonanie odpowiednich inwestycji i rozwój innowacyjnych technologii, które zapewnią miejsca pracy w przyszłości.



We wspólnym stanowisku, dziesięciu menedżerów sformułowało ambitne propozycje: „Jesteśmy całkowicie przekonani, że Zielony Ład Unii Europejskiej i pakiet odbudowy po covid-19 „Next Generation EU” wykorzystają europejskiego ducha innowacyjności i przedsiębiorczości do globalnej ochrony klimatu, zainicjują falę nowych inwestycji w zrównoważony rozwój i budowę odpornej gospodarki na kryzysy oraz że stworzą pewne miejsca pracy w całej Unii Europejskiej”.



Szefowie firm wezwali również europejskich decydentów politycznych do podjęcia konsekwentnych kroków na rzecz neutralności klimatycznej, m.in. do „stałego zaangażowania na rzecz wprowadzenia standaryzowanych opłat za emisję CO2 we wszystkich gałęziach gospodarki” oraz do określenia „terminu wycofania się z technologii generujących CO2”.



CEO Alliance to grupa działająca wspólnie na rzecz konkretnych projektów: stworzenia europejskiej sieci stacji ładowania samochodów ciężarowych, integracji systemów energetycznych w ramach Unii Europejskiej, cyfrowego śledzenia śladu węglowego „Carbon Footprint”, budownictwa zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, elektrycznych autobusów w Europie, stworzenia łańcucha produkcji „zielonego” wodoru i szybkiego wzrostu produkcji akumulatorów do samochodów elektrycznych.



Celem menedżerów jest wypracowanie w poszczególnych sektorach praktycznych rozwiązań służących efektywnej ochronie klimatu. Dążą do nawiązania konstruktywnej współpracy z Komisją Europejską. Podczas internetowej konferencji w miniony czwartek dziesięciu prezesów firm wraz z Wiceprzewodniczącym Komisji Fransem Timmermansem obradowało na temat postępów we wdrażaniu Zielonego Ładu i aktualnego stanu realizacji wspólnych projektów Aliansu.



Wiceprzewodniczący Frans Timmermans oświadczył: „Europa neutralna klimatycznie w 2050 roku to wielkie wyzwanie. Komisja Europejska zaproponuje rozwiązania prawne wyznaczające właściwą drogę w takich sektorach jak transport i energia. Nasz dalekosiężny plan przewiduje inwestycje na rzecz infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, produkcji akumulatorów i produkcji energii ze źródeł odnawialnych. NextGeneration EU Recovers Fund pomoże urzeczywistnić te plany. Naszym celem nie jest dokonanie jakiejkolwiek zmiany, lecz wdrożenie zmian sprawiedliwych, które nikogo nie wykluczą. Z aprobatą przyjmuję stanowisko CEO Alliance w sprawie zielonej odnowy Europy i podzielam przekonanie, że firmy skupione w tej grupie uczynią wszystko dla zrównoważonej przyszłości”.