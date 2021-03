Pierwsze elektryczne Solarisy na rynku czeskim trafią do Ostrawy

W przyszłym roku do czeskiej Ostrawy trafią 24 nowe Solarisy Urbino 12 electric zamówione na drodze przetargu przez miejscowego przewoźnika Dopravní Podnik Ostrava a.s. Umowa zakłada, że wraz z pojazdami do miasta zostaną dostarczone również 24 ładowarki mobilne, 4 ładowarki serwisowe oraz 4 stacje ładowania pantografowego.

„Z radością przyjęliśmy informację, że Ostrawa postanowiła zaufać Solarisowi na swojej ścieżce do elektrycznej rewolucji, która sukcesywnie opanowuje transport publiczny w europejskich miastach. Dopravní Podnik w Ostrawie była naszym pierwszy klientem w Czechach, a także ponad 20 lat temu, pierwszym zagranicznym odbiorcą autobusu Solarisa. Decyzje zakupowe DPO odzwierciedlają ich bardzo restrykcyjne podejście w kwestii transformacji swojej floty i współgrają z przyjętym przez przewoźnika mottem: „Transport publiczny bez diesela!”. Tym bardziej cieszymy się, że pierwsze elektryczne autobusy naszej marki będą mogły być użytkowane przez mieszkańców tego regionu”, oznajmił Petros Spinaris, Członek Zarządu Solaris Bus & Coach sp. z o.o., odpowiedzialny za obszar Sprzedaży, Marketingu i Customer Service.

Urbino 12 electric to nowoczesne i przyjazne dla środowiska autobusy. Ich największą zaletą jest to, że są niezwykle ciche i nie emitują szkodliwych emisji do atmosfery, zwiększając tym samym komfort życia mieszkańców miast. Zamówione pojazdy zostaną zaopatrzone w baterie typu Solaris High Power o łącznej pojemności 90 kWh. Pojemność ta została optymalnie dobrana do częstych i krótkich procesów ładowania, charakterystycznych dla trasy, po której będą poruszały się autobusy. Poza ładowaniem za pomocą klasycznego złącza plug-in, energię w Urbino electric będzie można również uzupełnić za pomocą pantografu odwróconego w standardzie OppCharge.

Na pokład klimatyzowanych i wyposażonych w bezprzewodowy Internet oraz ogólnodostępne porty ładowania UBS autobusów o układzie drzwi 2-2-2, wejdzie co najmniej 80 pasażerów. Wszystkie modele zostaną również zaopatrzone w zewnętrzne oraz wewnętrzne oświetlenie LED, a także system monitoringu, który składać się będzie aż z siedmiu kamer. Z kolei bezpieczeństwo kierowców zapewni w pełni oddzielone i bardzo komfortowe miejsce pracy z indywidualnym wejściem na pokład.

Pojazdy Solarisa są dobrze znane mieszkańcom Ostrawy. Obecnie do tego czeskiego miasta dostarczono ich już ponad 400. Znaczną większość z nich stanowią ekologiczne autobusy napędzane sprężonym gazem ziemnym CNG oraz bezemisyjne trolejbusy. Wkrótce dołączą do nich również dwunastometrowe Urbino electric. Zwrot w stronę przyjaznej dla ludzi i środowiska komunikacji publicznej jest zauważalnym trendem w całej Europie, a niewątpliwe zalety autobusów elektrycznych, takie jak cicha i płynna jazda oraz brak emisji szkodliwych spalin w miejscu użytkowania są zachętą dla coraz większej liczby przewoźników.