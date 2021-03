Dwuipółmilionowy Fiat 500 wyprodukowany w tyskiej fabryce Stellantis

Tychy, 22.03.2021

Licznik produkcji modelu 500 osiągnął imponujące dwa i pół miliona egzemplarzy.

Fiat 500 pobił rekord tyskiej fabryki Stellantis w całkowitej liczbie wyprodukowanych samochodów.

Jubileuszowym modelem jest wersja Dolcevita wyposażona w wydajny, kompaktowy i lekki silnik hybrydowy.

Dwuipółmilionowy samochód z rodziny Fiata 500 został wyprodukowany w zakładach Stellantis w Tychach. Jubileuszowa „pięćsetka” zjechała z taśm montażowych w poniedziałek, 22 marca 2021 roku i jest nią zamówiona z rynku francuskiego wersja Dolcevita wyposażona w wydajny, kompaktowy i lekki silnik hybrydowy. Tradycyjnie już podczas tego typu wydarzeń w polskiej fabryce Fiata wyjątkową oprawę otrzymuje nie tylko jubileuszowy samochód, ale też egzemplarz bezpośrednio go poprzedzający i następny. W tym przypadku nr 2 499 999 przypadł klientowi z Polski, który zamówił wersję Fiat 500 Sport, a numer 2 500 001 to sportowa wersja Abarth 595 Monster Energy Yamaha, która trafi na rynek włoski.

„Nasza słynna „pięćsetka” cieszy się niesłabnącą popularnością na wielu rynkach europejskich i światowych. Fiaty 500 z Tychów znalazły odbiorców w ponad stu krajach świata. Najwięcej wyeksportowaliśmy do Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, ale w dziesiątce największych rynków znajduje się także daleka Japonia. Produkowana w Polsce „500” to prawdziwie globalny produkt marki Fiat, który trafił również na tak egzotyczne rynki jak Kajmany, Curacao, Saint Martin, Senegal, Nowa Kaledonia czy Ghana” – podkreśliła dr Henryka Bochniarz, członek Rady Nadzorczej FCA Poland S.A.

Z wynikiem 2,5 miliona sztuk Fiat 500 pobił rekord tyskiej fabryki Stellantis w całkowitej liczbie wyprodukowanych samochodów danego modelu, wyprzedzając w rankingu TOP 3 Fiata Pandę drugiej generacji (2,168 mln. szt.) i Fiata 126p (2,166 mln. szt.).

„To pierwszy jubileusz, który obchodzimy w Tychach już jako fabryka należąca do koncernu Stellantis. Nie wyobrażam sobie samochodu, który lepiej symbolizowałby nasz rozwój i zmiany zachodzące w fabryce niż model 500, z którym jesteśmy związani od tylu lat. Pięćsetka dała nam możliwość rozwoju zarówno w zakresie kompetencji załogi fabryki, jak i umożliwiła ciągłe wdrażanie nowych technologii i procesów. Tradycyjnie już modele produkowane w Tychach nie poddają się trendom i standardowym cyklom życia produktu i tak też jest w przypadku „500”, która od przeszło 10 lat regularnie zajmuje najwyższe miejsca w rankingach sprzedaży samochodów miejskich w Europie” – podsumował Tomasz Gębka, dyrektor fabryki Stellantis w Tychach i członek zarządu FCA Poland S.A.

Fiat 500 zakończył 2020 rok z tytułem europejskiego lidera sprzedaży w klasie samochodów miejskich, z imponującym udziałem w rynku wynoszącym 17,7%. „Pięćsetka” powtórzyła tym samym wynik z poprzedniego roku, jednocześnie zwiększając o kolejne 3 punkty procentowe swój udział w rynku. Te rekordowe wyniki pokazują, że samochód cieszy się niesłabnącą popularnością wśród klientów, a fakt, że niemal 80% wszystkich egzemplarzy jest sprzedawanych poza granicami Włoch, oznacza, że „pięćsetka” jest najbardziej globalnym Fiatem spośród wszystkich obecnie produkowanych modeli.

„500” to model, który w tym roku będzie obchodził swoje 64. urodziny. Od debiutu pierwszej generacji w 1957 roku, na całym świecie nabywców znalazło już 6,7 mln sztuk „pięćsetki”, wliczając w to wspomniane 2,5 mln egzemplarzy wyprodukowanych w Tychach. Liczby te pokazują, jaki wpływ miał Fiat 500 na społeczeństwa wielu krajów, jak zawładnął ich wyobraźnią i połączył już cztery pokolenia kierowców.

Fiat 500 to ponadczasowa ikona i model dyktujący trendy, który – pozostając wierny samemu sobie – pojawia się w różnych nowych, ale zawsze ekskluzywnych odsłonach. Jednym z sekretów światowego sukcesu Fiata 500 jest jego ciągła ewolucja poprzez nowe interpretacje i serie specjalne – od świata mody po luksusowe stocznie, od sztuki po świat sportu. Wersje te obejmują uderzające edycje Diesel, Gucci, GQ i Collezione, powiązane ze światem mody, niezwykłe Riva i Abarth Rivale w świecie jachtingu, oryginalne Anniversario i 60th, aby uczcić oryginalny samochód z 1957 roku, oraz 500 Mirror i 120 Anniversary w dziedzinie łączności.

Ogółem dotychczas zaprezentowano ponad 30 serii specjalnych, a obecnie produkowane wersje dzięki wprowadzeniu technologii Mild Hybrid są nie tylko wydajniejsze i emitują mniej CO2, ale także zapewniają jeszcze lepsze i przyjemniejsze wrażenia z jazdy. Wprowadzona w 2020 roku technologii Mild Hybrid w modelach 500 i Panda zapoczątkowała wejście Fiata w świat elektryfikacji. Dzięki temu marka Fiat stała się punktem odniesienia w Europie w zakresie zelektryfikowanej mobilności miejskiej. W 2020 roku 500 i Pandy Hybrid, do których dołączyła Lancia Ypsilon, sprzedano łącznie 110 000 egzemplarzy.

Fiat 500 jest jednym z najczęściej nagradzanych aut na świecie, który w ciągu swojej przeszło 60-letniej historii zdobył ponad 60 międzynarodowych nagród, między innymi najbardziej prestiżowe tytuły „Car of the Year 2008”, „EuroCarBody 2007”, „Auto Europa 2008”, „World Car Design of the Year 2009”, „Złoty Compass 2011”, „Najpiękniejsze Auto na Świecie” i wiele innych przyznanych przez najważniejsze media i podmioty branżowe w Europie i na świecie.

Film z jubileuszu wyprodukowania Fiata 500 nr 2 500 000 dostępny jest pod adresem https://youtu.be/0cSKQ1o_928