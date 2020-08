Ploiesti zakupiło 20 trolejbusów Solarisa

Miasto Ploiesti w Rumunii zdecydowało się na zakup 20 niskopodłogowych trolejbusów Solaris Trollino 12. Umowa o wartości ponad 36 mln zł przewiduje zakończenie dostaw w dwa lata od jej podpisania. Będą to kolejne elektryczne pojazdy polskiego producenta na rumuńskim rynku.

Uruchomiona w Ploiesti w 1997 roku sieć trolejbusowa jest najmłodszą z wszystkich funkcjonujących w Rumunii. Blisko 250-tysięczne miasto jednym zamówieniem odnowi około połowy swojej floty. Nowe pojazdy marki Solaris pozwolą również na dalszą rozbudowę istniejącej sieci trakcyjnej i siatki połączeń w mieście.

„Jestem bardzo szczęśliwy, mogąc zaprezentować kolejne trolejbusy Solarisa w Rumunii i powitać Ploiesti w rodzinie blisko 750 miast, w których służą nasze pojazdy. W ostatnich trzech latach dostarczaliśmy na tutejszy rynek wyłącznie pojazdy nisko- i bezemisyjne. Zamówienie pozyskane z Ploiesti kontynuuje ten przyjazny mieszkańcom i środowisku trend” – powiedział Petros Spinaris, Wiceprezes Solarisa.

Zamówione przez miasto dwunastometrowe trolejbusy Trollino 12 napędzane będą elektrycznym silnikiem o mocy 160 kW. Dzięki ergonomicznemu zagospodarowaniu przestrzeni pasażerskiej, na ich pokładzie znajdzie się 35 miejsc siedzących. Z myślą o podróżujących na wózkach inwalidzkich lub z wózkami dziecięcymi przewidziano zatokę wraz z pasami mocującymi, a w środkowych drzwiach każdego z modeli znajdzie się ułatwiająca wjazd na pokład rampa. Trolejbusy są w pełni niskopodłogowe i posiadają tzw. funkcję przyklęku, dodatkowo obniżającą prawą stronę pojazdu podczas postoju na przystanku.

Polski producent zastosuje w Trollino szereg rozwiązań podnoszących komfort i bezpieczeństwo podróżnych. Wśród nich znajdzie się m.in. klimatyacja przestrzeni pasażerskiej, system informacji pasażerskiej, zestaw kamer monitoringu wizyjnego oraz routery zapewniające dostęp do bezprzewodowego Internetu. Nad drzwiami znajdą się z kolei bramki liczące pasażerów.

Zamówione Trollino 12 będą pierwszymi trolejbusami z Bolechowa, które trafią do Ploiesti, ale nie pierwszymi w Rumunii. Będący liderem rynku trolejbusowego na obszarze Unii Europejskiej Solaris zrealizował bowiem wcześniej dostawy blisko 100 trolejbusów do Baia Mare, Galati oraz Kluż-Napoki. Obecnie polski producent finalizuje dostawy 26 przegubowych trolejbusów do Braszowa, niedawno zaś podpisał umowę na dostawę 16 autobusów elektrycznych Urbino 18 electric do Krajowej. Łącznie do rumuńskich przewoźników Solaris dostarczył już ponad 300 autobusów i trolejbusów.