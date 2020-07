Polski, elektryczny dostawczak 3,5 tony już jest!

N.TRUCK – modułowy elektryczny pojazd użytkowy o DMC 3,5 tony, przeznaczony do transportu w obszarach miejskich i przemysłowych. N.TRUCK może przewozić ładunki do 2 ton, czyli aż dwa razy więcej niż dotychczasowe modele Melex, czy samochody dostawcze znanych marek. N. TRUCK wyposażony w baterie litowe będzie się poruszał z prędkością do 70 km/h, osiągając dystans powyżej 150 km, co umożliwia pracę pojazdu przez całą dobę. Dzięki kompaktowym rozmiarom, lekkiej konstrukcji i szerokości 1500 mm, pojazd może z łatwością poruszać się w wąskich uliczkach starych miast, czy wewnątrz hal magazynowych, nie zanieczyszczając powietrza. Model N.TRUCK będzie dostępny w dwóch wersjach: średni z rozstawem osi 2500 mm i długi z rozstawem osi 3000 mm. Modułowa budowa pozwoli na dowolne komponowanie zabudowy, co zwiększy szeroki wachlarz zastosowań pojazdu. Co wyróżnia model N.TRUCK? Ekologia W związku z globalnym ociepleniem klimatu i zanieczyszczeniem środowiska świat stawia na ekologię. By ograniczyć do minimum emisję, pojazdy spalinowe coraz częściej są zastępowane pojazdami elektrycznymi. Bezemisyjny N.TRUCK może się poruszać w środku pomieszczeń, a także doskonale sprawdza się centrach miast, gdzie obowiązuje zakaz ruchu kołowego pojazdów spalinowych. Homologacja Elektryczne pojazdy z linii N.TRUCK będą homologowane w kategorii N1, co umożliwi poruszanie po drogach publicznych. Kategoria N1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków, mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 tony. Bardzo dobre właściwości jezdne w kategorii samochodów dostawczych By zapewnić bardzo dobre właściwości jezdne, model wyposażono w niezależne zawieszenie wszystkich kół. Przednia oś wyposażona jest w kolumny McPhersona, zaś tylne zawieszenie posiada wahacze wleczone, a elementem resorującym są sprężyny śrubowe. W zależności od rozstawu osi, promień zawracania dla pojazdu N.TRUCK wynosi od 4,9 do 5,9 m, co wyróżnia go na tle innych pojazdów dostawczych znanych światowych marek. Znaczny prześwit samochodu i bardzo krótki zwis przedni zapewniają bardzo dobre właściwości terenowe oraz sprawne poruszanie się w zatłoczonych aglomeracjach miejskich. Lekka konstrukcja, wytrzymałe zawieszenie, napęd na przód, lepsze rozłożenie mas Relatywnie niska masa własna ok. 1 tony oraz bardzo lekka konstrukcja podwozia w stosunku do konwencjonalnych pojazdów, wytrzymałe zawieszenie, lepsze rozłożenie mas oraz napęd na przód (opcjonalnie 4 x 4) sprawiają, że pojazd może przewieźć ładunki do 2 ton. Nowoczesny design Stylistyka modeli z nowej linii N.TRUCK powstała przy współpracy z profesjonalną, polską pracownią projektową. Nowy kształt nadwozia, harmonijne proporcje, dbałość o detale sprawiają, że model N.TRUCK będzie przebojem ostatniej polskiej firmy motoryzacyjnej na rynkach światowych. Nowoczesny design podkreśla przednia lampa 5-funkcyjna. Oświetlenie w pojeździe wykonane jest w technologii LED. Ergonomia i komfort na wysokim poziomie Wyjątkowe wrażenia, jak również komfort na najwyższym poziomie w trakcie jazdy zapewnia przestronna, ergonomiczna kabina. Przeszklone nadwozie gwarantuje bardzo dobrą widoczność i umożliwia obserwację wokół pojazdu, a także pozwala na bardzo sprawne manewrowanie między licznymi przeszkodami spotykanymi w miejskim środowisku. W środku kabiny jest bardzo jasno, a panoramiczna szyba przednia oraz wąskie słupki A zapewniają doskonałą widoczność. Zintegrowany wskaźnik LCD dostarcza kierującym wszelkich niezbędnych informacji. Niska platforma, niski środek ciężkości Dzięki niskiej platformie można zastosować zabudowy o większej kubaturze. Niski próg załadunku umożliwia szybkie i wygodne załadowanie czy rozładowanie towaru. Niski środek ciężkości zabudowy zapewnia wysoką stabilność w trakcie jazdy. Od początku 2021 roku planowana jest produkcja seryjna oraz sprzedaż modeli N.TRUCK. Film przedstawiający nowy samochód marki Melex, można zobaczyć i pobrać tutaj O firmie Melex Melex Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu to światowej klasy producent pojazdów elektrycznych, posiadający w ofercie ponad 100 różnych modeli z linii N.CAR i N.CLASSIC. Przez 50 lat działalności, pojazdy polskiej firmy zdążyły zyskać na tyle dużą popularność, że nazwa Melex stała się synonimem produktu na całym rynku pojazdów elektrycznych.