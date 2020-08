Toyota inwestuje w Wałbrzychu

19 mln zł. Tyle wynosi kolejne inwestycja Toyoty w Polsce. W swoich zakładach w Wałbrzychu japoński koncern otworzył ośrodek badawczy: Dział Testów i Oceny Napędów Hybrydowych. Będzie przeprowadzał testy wytrzymałościowe oraz badał poziom hałasu i wibracji poszczególnych elementów elektrycznych przekładni hybrydowych. To ważny element strategii Toyoty w Polsce – produkcji elektrycznych napędów hybrydowych. Do końca przyszłego roku w zakładach w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach pracować ma pełną parą aż 6 linii produkcyjnych głównych podzespołów hybrydowych, w tym 3 linie elektrycznych przekładni hybrydowych oraz 3 linie silników zaprojektowanych w architekturze TNGA (Toyota New Global Architecture). Skala inwestycji w obu zakładach Toyota Motor Manufacturing Poland do 2022 r. wzrośnie do prawie 5,5 miliarda zł, a zatrudnienie do ponad 3 tys. osób. Wyniki badań nowego ośrodka w Wałbrzychu będzie wykorzystywać europejskie centrum badawcze Toyoty w Brukseli nadzorujące rozwój koncernu na całym świecie.