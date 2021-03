Konkurs marki Volkswagen „Dealer roku 2020” rozstrzygnięty

Marka Volkswagen w Polsce kolejny raz wyłoniła laureatów corocznego konkursu „Dealer roku”, nagradzając także najwyżej ocenianych partnerów serwisowych. Aby zasłużyć na tytuł Dealera Roku, należy świetnie wypaść nie tylko we konkursowych kategoriach, ale również przygotować prezentację, podlegającą ocenie przez przedstawicieli marki.



Wyniki konkursu właśnie zostały ogłoszone: zwycięzcą głównej kategorii został dealer Motorpol Wrocław (na kolejnych lokatach uplasowali się: Świtoń-Paczkowski z Zielonej Góry oraz Carsed Siedlce). W kategoriach dodatkowych („Sprzedaż” i „Jakość”) nagrodzony został dealer Świtoń-Paczkowski z Zielonej Góry (zdobywając tym samym aż trzy wyróżnienia w całym konkursie), a mianem najlepszego partnera serwisowego w 2020 roku może poszczycić się Gall-ICM z Wrocławia.



„Gratuluję wszystkim zwycięzcom jak i pozostałym dealerom oraz partnerom serwisowym, w którzy w niezwykle wymagającym 2020 roku włożyli mnóstwo pracy w zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług. Zaangażowanie, entuzjazm w realizacji ambitnych założeń – to aspekty warte docenienia. Po naszej sieci dealerskiej widać gotowość do szukania innowacyjnych rozwiązań i stawiania czoła nawet najtrudniejszym wyzwaniom” – powiedział Łukasz Zadworny, dyrektor marki Volkswagen.