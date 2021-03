IVECO podnosi poziom cyfrowych doświadczeń klienta, wprowadzając nowy portal IVECO ON i zmiany w aplikacji Easy Way

Nowy portal IVECO ON i powiązana z nim aplikacja zapewniają łatwy dostęp do szerokiej oferty skomunikowanych usług IVECO, poprawiając doświadczenie użytkownika dzięki zaawansowanej technologii i nowym funkcjom.

Firma IVECO wprowadziła także ulepszenia w aplikacji Easy Way do modelu IVECO S‑WAY, obejmujące nowy układ i bardziej przyjazny dla użytkownika interfejs kierowcy.

Turyn, 19 marca 2021 r.

IVECO uruchamia nowy portal IVECO ON, zapewniający dostęp do szerokiej oferty marki w zakresie skomunikowanych usług, opracowanych z myślą o pomocy klientom w efektywnym zarządzaniu parkiem pojazdów i firmą oraz ułatwieniu pracy kierowców.

Nowy portal zaprojektowano pod kątem sprawnej obsługi, dzięki przejrzystej nawigacji oraz wprowadzonym ulepszeniom i nowym widgetom. Wykorzystano w nim zaawansowaną technologię i wiedzę zespołu ekspertów w dziedzinie cyfrowych rozwiązań. Aplikację IVECO ON również zaktualizowano o nowe funkcje.

Fabrizio Conicella, Global Head of Digital & Adv Technology Commercial & Specialty Vehicles, powiedział: „Nowy portal IVECO ON został opracowany na podstawie informacji zwrotnych i sugestii przekazanych nam przez klientów. Wszystkie nasze skomunikowane usługi są w nim dostępne poprzez jednolity interfejs. Na przykład menedżerowie floty mogą szybko zapoznać się z parametrami pojazdu i trendami zużycia paliwa, żeby określić działania, które pozwolą obniżyć całkowity koszt posiadania. Kierowcy korzystający z aplikacji mają wygodny dostęp do wszystkich cyfrowych usług, które ułatwiają im życie i pracę w trasie — takich jak ocena stylu jazdy czy zdalna pomoc drogowa. Aplikacja umożliwia także zdalne sterowanie większością funkcji w kabinie”.

Udoskonalenia ważne dla jakości doświadczenia użytkownika to zmodyfikowana i intuicyjna nawigacja, uproszczona procedura rejestracji i aktywacji oraz utworzenie osobnej sekcji zarządzania pozwoleniami na korzystanie z różnych funkcji sterowania ustawieniami kabiny.

W nowym portalu IVECO ON wprowadzono także funkcje Safe Driving poprawiające bezpieczeństwo jazdy oraz dodano nowe wskaźniki KPI oparte na danych z ADAS (zaawansowane systemy wspomagające kierowcę). Dzięki tej modernizacji raporty zawierają więcej informacji pomagających kierowcom w nauce bezpiecznego stylu jazdy oraz menedżerom floty w promowaniu kultury bezpiecznej jazdy wśród pracowników.

Firma IVECO zaktualizowała aplikację IVECO ON Easy Way w ciężkich pojazdach IVECO S‑WAY, wzbogacając doświadczenie użytkownika między innymi o uproszczony proces rejestracji i logowania, automatyczne parowanie pojazdu z urządzeniami mobilnymi z Androidem i iOS, automatyczne łączenie z Wi‑Fi oraz intuicyjną nawigację.

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz gama IVECO WAY, w skład której wchodzą IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com