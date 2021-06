ID.3 i ID.4 dostępne w nowej ofercie i ze zwiększoną mocą ładowania

Wraz z wprowadzeniem nowej struktury oferty modeli ID.3 i ID.4 w nowej strukturze wyposażenia, paleta lakierów nadwozia poszerzyła się o czerwony Kings Red i niebieski Stonewashed. Klientów z pewnością ucieszy fakt, że ID.3 i ID.4 oferują teraz możliwość ładowania większą mocą – w wypadku ID.3 i akumulatora Pro moc zwiększyła się ze 100 do 120 kW. Wzrosła również moc ładowania prądem stałym dla akumulatora Pure (ze 100 na 110 kW) w wypadku ID.4 – pierwszego elektrycznego SUV-a Volkswagena i pierwszego elektrycznego samochodu marki produkowanego na trzech kontynentach.



Kompaktowy ID.3 jest dostępny z trzema akumulatorami do wyboru – o pojemnościach 45 kWh, 58 kWh i 77 kWh. ID.3 Pure Performance z podstawowym akumulatorem o dostępny jest teraz za 139 990 złotych – to doskonały samochód do codziennego użytku, zwłaszcza przy pokonywaniu w głównej mierze krótkich, miejskich dystansów. Z akumulatorem Pro i Pro Performance ID.3 może zapewniać zasięg do 426 km (wg WLTP). Jego elektryczny silnik osiąga moc 150 kW (204 KM). ID.3 Pro S z silnikiem o identycznej mocy, ale wyposażony w akumulator o pojemności 77 kWh, gwarantuje zasięg do 555 km (wg WLTP). Cena ID.3 w tej wersji zaczyna się od 185.090 zł.



Wraz z wprowadzeniem zmian w ofercie, klient będzie mógł jeszcze bardziej spersonalizować swój samochód – zarówno ID.3 jak i ID.4 nie będą już oferowane w prekonfigurowanych wariantach, jak miało to miejsce do tej pory. Konfigurując elektrycznego Volkswagena, klient wybiera kolejno: akumulator, silnik (standardowy lub mocniejszą wersję Performance), kolor lakieru, kolor wnętrza i obręcze kół. Następnie dobrać można pakiety wyposażenia (Design, Assistance, Infotainment, Komfort i Sport). Wymienione pakiety wyposażenia mogą podlegać rozszerzeniu w ramach wersji Plus. Ponadto pakiet Infotainment jest elementem standardowym wyposażenia zarówno ID.3 jak i ID.4 (zapewniając tym samym, iż każdy samochód wyposażony będzie w nawigację Discover Pro oraz możliwość indukcyjnego ładowania telefonu). Klient może zdecydować się także na wybór m.in. pompy ciepła czy haka holowniczego (w przypadku ID.4). Na ostatnim etapie konfiguracji, klient może zdecydować się na zakup dodatkowych akcesoriów, związanych m.in. z optymalizacją procesu ładowania samochodu (jak kabel do ładowania z gniazda 230 V lub wallbox ID. Charger).



ID.4 jest oferowany do wyboru z dwoma akumulatorami, które różnią się pojemnością. W ID.4 Pure i ID.4 Pure Performance akumulator ma pojemność 52 kWh, co pozwala na pokonanie odległości do 346 km (wg WLTP). Ceny elektrycznego SUV-a z akumulatorem o tej pojemności zaczynają się od 160.990 zł. W pozostałych odmianach ID.4 zastosowano akumulator o pojemności 77 kWh, dzięki któremu może on przejechać do 522 km (wg WLTP). Umieszczony pod kabiną akumulator sprawia, że środek ciężkości ID.4 znajduje się nisko, a jego masa jest optymalnie rozłożona. Duże koła w rozmiarze do 21 cali podkreślają sportowy charakter elektrycznego SUV-a, który dzięki prześwitowi wynoszącemu do 19 cm sprawdza się także poza utwardzonymi drogami. ID.4 z akumulatorem o pojemności 77 kWh – Pro Performance – kosztuje 195.690 zł. Najdroższa – sportowa wersja GTX wyposażona w dwa silniki elektryczne i napęd na cztery koła – jest wyceniona na 226.190 zł.