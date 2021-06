Kadra zarządzająca Volkswagen Group Polska przesiada się na samochody elektryczne i hybrydowe typu plug-in

„Niektórzy pracownicy Volkswagen Group Polska już od ponad dwóch lat jeżdżą na co dzień autem elektrycznym. Oferta samochodów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in Grupy Volkswagen jest już bardzo szeroka, wypełnia niemal wszystkie segmenty rynku. Zdecydowaliśmy, że dyrektorzy naszej firmy będą użytkować wyłącznie takie auta. Dzięki temu osoby te w mieście będą poruszać się w sposób bezemisyjny, ekologiczny i przyjazny mieszkańcom. W ten sposób istotnie obniżamy emisję CO2 floty samochodów i czynimy krok w kierunku całkowicie bezemisyjnej mobilności” – powiedział Pavel Šolc, Prezes Zarządu Volkswagen Group Polska.



Kluczem do wygodnego korzystania z samochodów elektrycznych jest infrastruktura. W Volkswagen Group Polska dla pracowników jest dostępnych 36 punktów ładowania, trwają już prace nad zwiększeniem ich liczby do 50. Pracownicy, którzy korzystają z samochodów elektrycznych tracą na ich ładowanie mniej czasu niż użytkownicy aut spalinowych na tankowanie. Wpięcie wtyczki na firmowym parkingu zajmuje zaledwie kilkanaście sekund. Po wyjściu z biura akumulator w samochodzie jest naładowany na 80 lub 100 procent pojemności. Jeżeli pracownik nie wyjeżdża w dalsze trasy, z reguły wystarczy, że auto jest ładowane raz w tygodniu.



Wyzwaniem wciąż pozostaje infrastruktura publiczna. Dlatego Grupa Volkswagen w Polsce aktywnie przyczynia się także do jej powiększania. Cała sieć dealerska od dawna inwestuje w ładowarki, już niemal wszystkie salony dealerskie zainstalowały stacje ładowania. W wielu lokalizacjach trwają odbiory techniczne i prace nad przygotowaniem systemu, który pozwoli je upublicznić. Głównie są to stacje prądu przemiennego (AC) o mocy 11 KW, ale są także punkty prądu stałego (DC) o mocy 50 KW, a nawet mocniejsze. W najbliższych tygodniach zostaną udostępnione ładowarki Porsche Turbo Charger o mocy aż 320 kW, które znajdują się przy salonach Porsche w Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Łodzi i Warszawie. Ładowanie modeli Porsche Taycan czy Audi e-tron GT przy użyciu Porsche Turbo Charger od 5% do 80% pojemności akumulatora zajmuje zaledwie 22,5 minuty. Na zwiększenie zasięgu o 100 km potrzeba jedynie kilka minut.



Porsche wspiera także instalację ładowarek przy hotelach, restauracjach i w innych miejscach często odwiedzanych przez kierowców. W Polsce działa już ponad 40 ładowarek Porsche Destination Charging. Właściciele samochodów Porsche mogą tam ładować auta bezpłatnie, ale ładowarki te są dostępne także dla użytkowników samochodów innych marek.



Grupa Volkswagen, poprzez udział w joint venture IONITY, inwestuje również w rozwój sieci bardzo szybkich ładowarek przy autostradach. W tej chwili IONITY prowadzi prace w 5 lokalizacjach w Polsce.



Zakrojona na szeroką skalę ofensywa Grupy Volkswagen w zakresie samochodów elektrycznych przynosi efekty. W 2020 sprzedaż modeli koncernu wyposażonych w napęd wyłącznie elektryczny wzrosła ponad trzykrotnie. Najdalej do 2025 roku koncern zamierza osiągnąć pozycję światowego lidera w dziedzinie elektromobilności. W tym celu w ciągu kolejnych pięciu lat przeznaczy na rozwój elektrycznych i hybrydowych samochodów 46 miliardów euro. Do 2030 roku udział pojazdów elektrycznych (BEV) w sprzedaży ma wzrosnąć w Europie do 60 procent. Do 2030 roku koncern zamierza wprowadzić na rynek 70 modeli wyposażonych w napęd wyłącznie elektryczny i 60 samochodów hybrydowych typu plug-in.



Już w tej chwili marki należące do Grupy Volkswagen w Polsce oferują modele elektryczne w niemal wszystkich segmentach rynku. Wśród nich są auta, które na jednym ładowaniu potrafią przejechać ponad 500 km, jak – na przykład – Volkswagen ID.3, Volkswagen ID.4, Skoda ENYAQ iV czy Audi e-tron Q4.



Koncern Volkswagen jako pierwszy producent samochodów już w 2018 roku zobowiązał się do realizacji celów klimatycznych zawartych w Porozumieniu Paryskim. Do 2050 roku koncern zamierza stać się neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Kluczem do realizacji tego celu jest elektryczna mobilność.