Ford – przenieś się za jednym dotknięciem do sali koncertowej

Nowa funkcja Beosonic™ w zestawie audio B&O Sound System, instalowanego w samochodach Forda, umożliwia kierowcom i pasażerom precyzyjne dostosowanie dźwięku do ich oczekiwań, za pomocą jednego dotknięcia.

Pojawienie się serwisów streamingowych, audiobooków, radia cyfrowego i podcastów oznacza, że kierowcy mają dostęp do bogatszych niż kiedykolwiek zasobów muzyki i audycji słownych. Dostosowanie ustawień i optymalizacja dźwięku pod kątem różnych gatunków muzyki i rodzajów brzmienia była możliwa od dawna, jednak nie zawsze było to proste, zwłaszcza w podróży.





Nowa funkcja Beosonic™ w zestawie audio B&O Sound System, instalowanego w samochodach Forda, umożliwia kierowcom i pasażerom precyzyjne dostosowanie dźwięku do ich oczekiwań, za pomocą jednego dotknięcia.



Użytkownicy mogą po prostu wybrać jedną z wyraźnie różniących się przestrzeni dźwiękowych “Bright”, “Energetic”, “Relaxed” i “Warm” lub wybrać ustawienie, łączące cechy kilku przestrzeni. Dostępnych jest również pięć wstępnie ustawionych trybów: “Custom”, “Lounge”, “Neutral”, “Party” i “Podcast”.



– Bez względu na to, czy wolisz słuchać muzyki klasycznej, najnowszych hitów czy ulubionego podcastu, chcemy zapewnić, że w najprostszy sposób wprowadzisz ustawienia, które Cię zadowolą. Kierowcy od dawna mają możliwość regulacji dźwięku w samochodzie, ale Beosonic sprawia, że regulacja ta staje się bardziej intuicyjna, dzięki czemu podróże będą bardziej komfortowe i przyjemne – powiedział Jan Schroll, menedżer ds. łączności w Ford of Europe.



Sposób działania

Funkcja B&O Beosonic™ została skonfigurowana w taki sposób, aby kierowcy mogli z łatwością znaleźć preferowane brzmienie dźwięku, niezależnie od tego, czy kierują się szczególnym nastrojem, czy po prostu chcą wypróbować nieco inne brzmienie znanego utworu:



– Ustawienie “Bright” daje efekt szczególnej przestronności i wyrazistości, przy jednoczesnym złagodzeniu niektórych niskich częstotliwości

– Przestrzeń “Energetic” skupia się na rytmie i basie, jednocześnie zwiększając kontrast w partiach wokalnych

– Przestrzeń “Relaxed” ma mniej wysokich i niskich tonów, co czyni ją idealną do słuchania w tle

– Przestrzeń “Warm” sprawia, że dźwięk jest bardziej intymny i bliższy



Ustawienia wstępne umożliwiają szybszy dostęp do określonych trybów słuchania. Opcja “Custom” powoduje powrót do poprzedniego ustawienia zdefiniowanego przez użytkownika, natomiast opcja “Neutral” przywraca ustawienia dźwięku domyślnego B&O. Dwukrotne dotknięcie białego znacznika aktywuje tryb dźwięku przestrzennego. Ostatnie ustawienia są zapisywane po wyłączeniu silnika i nie kasuje ich nawet odłączenie akumulatora.



Najlepsza próba dźwięku

Aby dostroić, przetestować i udoskonalić korektor Beosonic™, inżynierowie akustycy firmy HARMAN wykorzystali eklektyczną playlistę, składającą się z 25 utworów, która pomogła im ocenić i zdefiniować atrybuty czterech nastrojów dźwiękowych.



Proces strojenia obejmował wysłuchanie tych 25 utworów w sytuacjach statycznych i dynamicznych (podczas jazdy), z wykorzystaniem doskonalonego słuchu inżynierów akustyków oraz najnowocześniejszych instrumentów pomiarowych i mikrofonów.



– Marki Ford i B&O wyznają te same wartości w zakresie perfekcji dźwięku i wzornictwa. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że intuicyjne sterowanie dotykowe B&O Beosonic po raz pierwszy zagości w samochodowym systemie nagłośnienia w modelach Forda, sprawiając, że łatwiej będzie osiągnąć zniewalający komfort akustyczny – powiedział Greg Sikora, dyrektor ds. inżynierii systemów akustycznych w firmie HARMAN.



Systemy dźwiękowe B&O dostępne w całej gamie modelowej Forda zostały zaprojektowane i dostrojone specjalnie dla każdego modelu samochodu. Beosonic™ jest fabrycznie montowany w wybranych modelach EcoSport, Fiesta, Focus, Kuga i Puma z systemami dźwiękowymi B&O. * Klienci mogą przetestować tę funkcję online tutaj.



Źródło: www.mototarget.pl