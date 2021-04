Continental przetestuje opony w symulatorze jazdy dynamicznej

Zrównoważony rozwój: zaoszczędzono około 100 000 kilometrów testowych i 10 000 opon testowych

Nowy symulator jazdy ma przynosić znaczące korzyści dla rozwoju opon – a tym samym dla klientów Continental . Przeniesienie decydujących etapów rozwoju i związanych z nimi ustaleń testowych do świata wirtualnego oszczędza czas, koszty i cenne zasoby w świecie rzeczywistym. Na przykład wysiłek logistyczny wielu różnych testów fizycznych jest znacznie zmniejszony, ponieważ kluczowe parametry można sprawdzić w symulatorze. Dzieje się tak, ponieważ symulator zasilany jest danymi konkretnego modelu pojazdu, dla którego opracowywana jest nowa opona. Uzupełniają to dane firmy Continental dotyczące mieszanki gumowej, architektury opon i konstrukcji bieżnika.

Aby to osiągnąć, Continental inwestuje znaczne środki w innowacyjne technologie i procesy w całym łańcuchu wartości. Nowy symulator jazdy wspiera to konkretnymi liczbami z rzeczywistego świata:

Każdy cykl testowy wykonany w symulatorze jazdy zamiast na prawdziwych drogach oznacza mniej opon testowych, które trzeba zbudować. Inwestycja w nową technologię testową przyczyniać ma się zatem również do szeroko zakrojonych wysiłków Continental na rzecz zrównoważonego rozwoju. Celem firmy jest między innymi osiągnięcie pozycji najbardziej postępowego producenta opon w zakresie praktyk biznesowych odpowiedzialnych pod względem środowiskowym i społecznym do 2030 r.

Do tej pory ostateczne dostrojenie opon do rzeczywistych scenariuszy zastosowań zawsze wymagało skonstruowania dużej liczby opon testowych. Celem jest zbudowanie w przyszłości znacznie mniejszej liczby takich prototypów dzięki symulatorowi.

Symulator oferuje wszechstronne możliwości testowania

Kierowca testowy prowadzi w symulatorze bardzo specyficzny model opony dla określonego wariantu modelu. W przypadku jakichkolwiek anomalii wszystkie parametry można w każdej chwili skorygować cyfrowo. Oznacza to, że nowe modele opon można w przewidywalny sposób testować we wszystkich możliwych obszarach zastosowań, sytuacjach drogowych i na wielu różnych nawierzchniach, uzyskując wiarygodne wyniki na wczesnym etapie procesu rozwoju – i to we wszystkich wariantach pojazdów i napędów dla pasażerów. samochody, a także pojazdy użytkowe, elektryczne, hybrydowe i spalinowe. Nawet nowe warianty materiałowe – Continental intensywnie bada możliwe zastosowania zrównoważonych materiałów do budowy opon – mogą być szeroko testowane i dalej optymalizowane, zanim jeszcze zbudowana zostanie pierwsza opona testowa.

Continental wybrał Delta S3 firmy Ansible Motion, najnowszą technologię symulacji. Dzięki zwiększonej przestrzeni ruchu wynoszącej cztery na pięć metrów, wyższej rozdzielczości i możliwości dokładnej oceny opon w wirtualnym świecie, Delta S3 ma pozwolić inżynierom Continental na symulowanie przyspieszenia w dłuższym okresie czasu. Gwarantować ma to bardziej realistyczne wrażenia, takie jak manewry pojazdu przy zmianie pasa ruchu, ciasne i dalekie pokonywanie zakrętów oraz jazda po różnych powierzchniach.

Źródło: www.motofaktor.pl