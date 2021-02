Ford i Google nawiązują współpracę na rzecz przyspieszenia innowacji w przemyśle motoryzacyjnym.

Ford i Google ogłaszają unikalne, strategiczne partnerstwo na rzecz przyspieszenia procesu transformacji Forda oraz innowacji w dziedzinie tzw. “connected vehicles”.

Ford wybrał również Google Cloud jako swojego preferowanego dostawcę usług chmurowych, aby wykorzystać najwyższej klasy doświadczenie firmy w zakresie danych, sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML). W ramach tego nowego, sześcioletniego partnerstwa – począwszy od 2023 roku – miliony przyszłych pojazdów marek Ford i Lincoln we wszystkich segmentach cenowych będą wykorzystywały system Android, z wbudowanymi aplikacjami i usługami Google.



– Ford i Google nawiązują pierwsze w swoim rodzaju partnerstwo, zorientowane na tworzenie wyjątkowych usług i możliwości dla właścicieli samochodów Ford i Lincoln oraz przyspieszenie planu transformacji firmy Ford



– Ford wybrał również Google Cloud, jako preferowanego dostawcę usług chmurowych, doceniając światowe doświadczenie Google w zakresie danych, sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML)



– Efektem nowego, sześcioletniego partnerstwa będą – począwszy od 2023 roku – miliony przyszłych pojazdów marki Ford i Lincoln wszystkich segmentów, korzystające z systemu Android z zainstalowanymi aplikacjami i usługami Google



– Ford i Google tworzą nową grupę roboczą Team Upshift, nastawioną na wdrażanie innowacji, której zadaniem będzie wyznaczanie nowych perspektyw transformacji Forda, docieranie do spersonalizowanych wrażeń konsumentów i wykorzystywanie rewolucyjnych możliwości technologii opartych na danych



By napędzać tworzenie kolejnych innowacji, Ford i Google powołają nowy zespół współpracy – Team Upshift. Wykorzystując kompetencje i zasoby obu firm, Team Upshift przyspieszy transformację w Fordzie, umożliwi stworzenie spersonalizowanych doświadczeń konsumenckich i poszerzy zakres możliwości działania w oparciu o dane. Mogą to być projekty dotyczące nowych aspektów obsługi klienta przy zakupie pojazdu, tworzenia nowych ofert własności pojazdów na podstawie analizowanych danych oraz wiele innych.



W miarę jak Ford kontynuuje najbardziej znaczącą transformację w swojej historii dzięki elektryfikacji, łączności i pojazdom autonomicznym, Google i Ford łączą siły, tworząc innowacyjną potęgę, która jest w stanie dostarczyć najlepsze doświadczenie naszym klientom i jednocześnie zmodernizować działalność firmy – powiedział Jim Farley, dyrektor generalny koncernu Ford.



Od pierwszej ruchomej linii montażowej po najnowszą technologię wspomagania kierowcy, Ford wyznaczał tempo innowacji w przemyśle motoryzacyjnym przez ponad 120 lat – powiedział Sundar Pichai, dyrektor generalny Google i Alphabet. – Jesteśmy dumni, że możemy jako partner wdrożyć najlepsze technologie od Google: sztuczną inteligencję, analizę danych, chmurę i platformy obliczeniowe, aby pomóc Fordowi w transformacji biznesu i budowie takich technologii w motoryzacji, które zapewnią ludziom na drodze łączność i bezpieczeństwo.



Jako preferowany dostawca usług chmurowych, pod koniec tego roku Google Cloud rozpocznie współpracę z Fordem i pomoże w wykorzystaniu technologii AI, ML oraz analityki danych w celu przyspieszenia cyfrowej transformacji koncernu, modernizacji operacji i wyposażenia technologii wykorzystywanych w tzw. “połączonych pojazdach” (connected vehicles) w bezpieczne, zaufane i wydajne usług chmurowe Google Cloud. Dzięki temu, Ford będzie mógł:



– Dalej ulepszać obsługę klientów dzięki zróżnicowanej technologii i spersonalizowanym usługom;

– Przyspieszyć modernizację produktów, zarządzanie produkcją i łańcuchem dostaw, w tym badać możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do szkolenia pracowników produkcyjnych i zwiększania niezawodności urządzeń w fabrykach;

– Przyspieszyć wdrażanie modeli biznesowych opartych na danych, dzięki którym klienci będą otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym, takie jak przypomnienia o przeglądzie czy oferty dotyczące możliwości wymiany modelu samochodu na nowszy.



Ford i Google podzielają wizję, aby doświadczenia użytkowników związane z “połączonymi pojazdami” były przyjemniejsze, bezpieczniejsze i wydajniejsze – zbudowane tak, by minimalizować ryzyko rozproszenia uwagi kierowcy, a także by klienci mieli cały czas dostęp do najbardziej zaawansowanej technologii dzięki aktualizacjom dokonywanym bezprzewodowo. Od 2023 roku klienci Forda i Lincolna na całym świecie zaczną korzystać z unikalnych doświadczeń cyfrowych zbudowanych na bazie systemu operacyjnego Android oraz z wbudowanych aplikacji i usług Google, które obejmują najlepsze w swojej klasie mapy i technologie głosowe:



– Z Asystentem Google kierowcy mogą być w pełni skupieni na sytuacji na drodze, utrzymując ręce na kierownicy, a załatwiając codzienne sprawy tylko przy pomocy głosu;

– Z Mapami Google jako podstawową nawigacją w pojazdach kierowcy mogą szybciej dotrzeć do celu dzięki informacjom o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, automatycznej zmianie trasy, wskazówkach dotyczących zmiany pasa ruchu i wielu innym funkcjom;

– Dzięki Google Play kierowcy będą mieli dostęp do swoich ulubionych aplikacji do odtwarzania muzyki, podcastów, audiobooków i innych. Aplikacje te będą zoptymalizowane i zintegrowane pod kątem korzystania z nich w samochodzie.



Wykorzystanie systemu Android w pojazdach umożliwi również Fordowi i zewnętrznym programistom tworzenie aplikacji, które będą ulepszać i dostosowywać do każdego klienta doświadczenia korzystania z samochodu.



Jesteśmy całkowicie skupieni na stworzeniu produktów i usług, które są wyjątkowe dla Forda i których posiadaniem będą zainteresowani klienci – powiedział Farley – Integracja pozwoli naszym zespołom skupić się na tworzeniu innowacji dla klientów Forda i Lincolna, zapewniając jednocześnie płynny dostęp do światowej klasy aplikacji i usług Google.



