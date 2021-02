CUPRA zapowiada limitowaną wersję Formentora VZ5

Hiszpański producent zapowiedział wprowadzenie nowej, pięciocylindrowej wersji swojego pierwszego autorskiego modelu – CUPRA Formentor VZ5. Oficjalna premiera samochodu odbędzie się 22 lutego, w trzecią rocznicę powstania marki.

CUPRA Formentor została zaprojektowana, by połączyć sportowy charakter jazdy z wygodą SUV-a. Inaugurująca model specyfikacja o nazwie Veloz (hiszp. „szybki”), sygnowana skrótem VZ, doczekała się jeszcze bardziej dynamicznej, pięciocylindrowej wersji VZ5. Hiszpańska firma zamierza w ten sposób zapewnić kierowcom wrażenia znane ze świata wyścigów samochodowych w połączeniu z komfortem aut przeznaczonych do codziennej jazdy.

– CUPRA Formentor to esencja marki – zaznacza Wayne Griffiths, CEO CUPRY i SEAT-a. – Rozszerzenie oferty dostępnych napędów, w której już znalazły się sportowe hybrydy PHEV, o pięciocylindrową wersję pozwoli dotrzeć do najbardziej wymagających entuzjastów motoryzacji.

Sportowe osiągi w synergii z charakterystycznym designem marki oraz technologią już wcześniej zostały docenione przez branżę. Koncepcyjna wersja modelu otrzymała nagrodę Automotive Brand Contest 2019, a produkcyjna odsłona samochodu znalazła się w finale prestiżowego konkursu Car of the Year 2021.

Oficjalna premiera CUPRY Formentora w limitowanej specyfikacji VZ5 nastąpi 22 lutego podczas specjalnego wydarzenia z okazji 3. rocznicy powstania marki. Podczas spotkania zostanie ogłoszona dokładna specyfikacja modelu oraz inne ważne informacje dotyczące marki.

CUPRA to niezależna marka należąca do Grupy SEAT, która powstała w 2018 roku. W jej DNA wpisane są takie wartości jak sportowe osiągi oraz wyrafinowany design. CUPRA zamknęła 2019 rok z wynikiem 25 tys. sprzedanych samochodów, co oznacza wzrost sprzedaży o 72% w porównaniu do poprzedniego roku. Posiada niemal 250 wyspecjalizowanych punktów sprzedaży na całym świecie. W 2020 roku na rynek trafią: CUPRA Leon i CUPRA Formentor – pierwszy model zaprojektowany specjalnie dla marki.

CUPRA w drugą rocznicę istnienia otworzyła swoją nową siedzibę, CUPRA Studio w Martorell niedaleko Barcelony o powierzchni 2400 m2. W znajdującej się obok CUPRA Racing Factory został zaprojektowany pierwszy, w 100% elektryczny samochód wyścigowy CUPRA e-Racer.

W sierpniu 2019 roku CUPRA została oficjalnym partnerem motoryzacyjnym oraz partnerem ds. mobilności barcelońskiego klubu FC Barcelona. Marka stworzyła także elitarny zespół ambasadorów z całego świata, w skład którego wchodzą m.in. niemiecki bramkarz Marc ter Stegen czy szwedzki kierowca wyścigowy Mattias Ekström.