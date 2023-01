Elektrykiem i hybrydą nie wjedziesz na prom? Pierwszy armator podjął decyzję

Armator obawia się, że w razie pożaru auta elektrycznego na pokładzie, załoga bez wsparcia z zewnątrz nie poradzi sobie z akcją gaśniczą

Zakaz przewozu aut elektrycznych i hybrydowych wprowadzono po analizie ryzyka przeprowadzonej przez firmę zewnętrzną

Prom, na który nie wolno wjeżdżać autami elektrycznymi ma na pokładzie gigantyczne baterie, które pozwalają mu kilkugodzinne rejsy w trybie elektrycznym

Tego się nikt nie spodziewał! Pierwszą linią, która ogłosiła, że ze względów bezpieczeństwa wstrzymuje przyjmowanie na pokład pojazdów elektrycznych, jest norweski przewoźnik Havila Kystruten. To o tyle dziwne, bo nie dość, że to właśnie Norwegia jest pierwszym europejskim krajem, w którym już teraz sprzedaje się znacznie więcej aut z napędem elektrycznym, niż pojazdów spalinowych, to jeszcze o samym armatorze było do tej pory głośno w kontekście promowania ekologicznych napędów.