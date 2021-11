Dziewczyny z powiatu jaworskiego po raz czwarty oswajają technologię

Fabryka Mercedes-Benz już po raz czwarty zaprasza dziewczęta z liceów i techników powiatu jaworskiego do uczestnictwa w programie „Girls Go Technology”. Celem projektu jest pokazanie młodym kobietom, że technologia i nauki ścisłe (STEM) są w ich zasięgu i mogą być doskonałym sposobem na życie zawodowe. Program realizowany przez spółkę Mercedes-Benz Manufacturing Poland od 2018 roku zyskał już uznanie w ogólnokrajowych konkursach i został laureatem Brązowego Spinacza (nagroda Związku Firm Public Relations) oraz I miejsca w konkursie PR Wings, w kategorii PR korporacyjny.

„Girls Go Technology” to projekt dwuetapowy. Pierwszy etap pozwala określić predyspozycje oraz talenty uczestniczek. Uczennice z Zespołu Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa z Bolkowa oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Jawora na spotkaniu organizacyjnym, zapoznały się z ideą, programem projektu, historią marki Mercedes-Benz, a także mogły dowiedzieć się więcej o nowoczesnej fabryce silników i baterii, która działa „po sąsiedzku”. Miały okazję porozmawiać o zawodach przyszłości, roli kobiet w zawodach stereotypowo uznawanych za „męskie” i swoich talentach ze specjalistkami: Marleną Biadała-Domino (PR, Mercedes-Benz Manufacturing Poland) i Beatą Wolską (HR, Randstad).

Dziewczyny, zainteresowane „oswojeniem” technologii zostaną zaproszone do drugiego etapu projektu, na który składa się cykl 5 spotkań od listopada 2021 do marca 2022. Uczestniczki warsztatów dowiedzą się m.in jak obsługiwać bazy danych, poznają narzędzia planowania i generowania pomysłów, wezmą udział w realnym projekcie programistycznym. Będą pisać biznes plan i nauczą się go realizować, zapoznają się z metodami autoprezentacji, warsztaty pozwolą im także przenieść się do wirtualnej rzeczywistości i doświadczyć czym jest VR. Ponadto specjaliści zaproszeni przez Mercedes-Benz Manufacturing Poland zaprezentują dziewczynom jak sprawnie poruszać się na rynku pracy.

– Poprzednie edycje „Girls Go Technology” pokazały, że po programie, średnio 1/3 uczestniczek warsztatów deklaruje chęć kontynuowania nauki po ukończeniu szkoły średniej, a nie miały takiego planu wcześniej, wiele z nich rozważa podjęcie lepiej płatnej pracy w przemyśle lub zawodach technicznych. Niezmiernie cieszy nas, że każda nowa edycja projektu powiększa grono pewnych siebie dziewczyn, które przełamują strach i świetnie radzą sobie w nowoczesnym świecie. – mówi Ewa Łabno-Falęcka dyrektorka Komunikacji Marketingowej i Relacji Zewnętrznych Mercedes-Benz Manufacturing Poland.

