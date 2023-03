DSR: MMOG/LE wersja 6 już jest w drodze do Ciebie! Szkolenie 20 i 21.04.2023

Procesy SCM w przemyśle motoryzacyjnym nigdy nie stoją w miejscu. Aby zapewnić, że narzędzie oceny nadal spełnia najnowsze osiągnięcia i najnowsze trendy w SCM oraz jest dostosowane do organizacji przyszłości, katalog kryteriów audytowych jest weryfikowany co 3 lata. Zespół autorski (AIAG/Odette oraz przedstawiciele OEM-ów i dostawców Tier-1) zakończył wielomiesięczną pracę nad wersją 6 globalnego standardu MMOG/LE (Materials Management Operations Guidelines/Logistics Evaluation), której główne osie rozwoju były wyznaczone następująco:

Wdrożenia procesów oceny SCM u poddostawców (Tier-2 oraz kolejnych poziomów w łańcuchu dostaw). Przyspieszenie transformacji cyfrowej. Poprawa planowania zdolności produkcyjnej. Podnoszenie świadomości na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Zwiększenie gotowości do zarządzania w kryzysie. Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa (ochrony sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami lub nieautoryzowanym dostępem).

Co nowego w MMOG/LE wersji 6?

Rozdział 1 – Strategia i doskonalenia

Nowość: Środowisko, polityka społeczna i ład korporacyjny (ESG) Podrozdział 1.2

Nowe kryteria 1.2.1.1. Uwzględnienie ESG w planie strategicznym

Nowe kryteria 1.2.1.2. Zaangażowanie działu SC w plany działania ESG

Zarządzanie ryzykiem i rozwój Podrozdział 1.7 (przeniesiony z rozdziału 2): zwiększone wymagania

Nowe: Kryteria 1.7.2.3 Analiza systemów informatycznych łańcucha dostaw Tolerowane przestoje i czas powrotu do sprawności po awarii

Rozdział 2 – Organizacja pracy

Środowisko pracy i zasoby ludzkie Podrozdział 2.4: W trakcie przeglądu w celu lepszego reagowania na braki kadrowe

Nowość: Zarządzanie kryzysowe Podrozdział 2.5

Kryteria 2.5.1.1– 5.2.2. Przygotowanie do sytuacji siły wyższej; Powiadamianie klientów i dostawców;

Zarządzanie zakończeniem kryzysu i ponownym uruchomieniem; Nabyte doświadczenia

Rozdział 3 – Wydajność i planowanie produkcji

Planowanie mocy obliczeniowych Podrozdział 3.2

Nowe: Kryteria 3.2.1.1 Proces planowania strategicznego zgodny ze scenariuszem biznesowym

zgodny ze scenariuszem biznesowym Kryteria 3.2.2.1. Połączenie dwóch kryteriów F3 dotyczących przeglądu zasobów produkcyjnych po prognozach (DELFOR) oraz harmonogramy wysyłek (DELJIT)

po prognozach (DELFOR) oraz harmonogramy wysyłek (DELJIT) Nowość: Stopniowe wycofywanie części podrozdział 3.4

Kryteria 3.4.1.1 i 3.4.1.2 Zarządzanie częściami stopniowo wycofywanymi , przeniesione z podrozdziału 5.2 Inwentaryzacja, obecnie F3s

, przeniesione z podrozdziału 5.2 Inwentaryzacja, obecnie F3s Integracja systemów Podrozdział 3.5

Kryteria 3.5.1.1. Połączenie dwóch kryteriów F3 dotyczących integracji prognoz (DELFOR) i harmonogramów dostaw (DELJIT)

(DELFOR) (DELJIT) Kryteria 3.5.2.1. System planowania automatycznie generuje harmonogramy dostawców, teraz F3

Rozdział 4 – Interfejs klienta

Nazwa podrozdziału 4.1 z Komunikacja na Współpraca / Collaboration

Rozdział 5 – Produkcja i kontrola produktu

Podrozdział 5.2 Inwentaryzacja: redukcja z 23 do 12 kryteriów

Rozdział 6 – Interfejs dostawcy

Podrozdział 6.1 przemianowany z Komunikacja na Współpraca / Collaboration

Nowość: Podrozdział 6.2 Zgodność dostawców względem wymogów

Przekazanie wymogów ESG dostawcom i poddostawcom

i poddostawcom Nowość: Podrozdział 6.9 Odporność łańcucha dostaw

Kryteria 6.9.1.1 i 6.9.1.2. Kaskadowy proces oceny ryzyka i plany awaryjne

Dla osób zainteresowanych szczegółami wersji 6 MMOG/LE prosimy o kontakt z Jarosławem Jaśkiewiczem GSM: + 48 538 112 639, email: jaroslaw.jaskiewicz@dsr.com.pl

i oferujemy udział w szkoleniu w dniach 20 i 21.04.2023 więcej szczegółów również pod linkiem: https://www.dsr.com.pl/mmog-szkolenie/

Wykorzystanie zaawansowanych technologii do automatyzacji i integracji procesów łańcucha dostaw

Pierwszym krokiem w automatyzacji podstawowych procesów łańcucha dostaw jest wdrożenie oprogramowania ERP służącego do efektywnego planowania i zarządzania całym podstawowym łańcuchem dostaw, produkcją, usługami, finansami i innymi procesami organizacji. ERP synchronizuje raportowanie i automatyzację, eliminując potrzebę utrzymywania oddzielnych baz danych i arkuszy kalkulacyjnych, które muszą być ręcznie łączone w celu generowania raportów i/lub przeprowadzania analizy danych w celu podejmowania decyzji biznesowych w czasie rzeczywistym.

Platforma ERP pozwala organizacjom szybko dostosowywać się do zmieniających się warunków biznesowych i wykorzystywać zaawansowane technologie (takie jak data lakes, machine learning, robotic process automation, connected IoT devices). Zapewnia to zgodność procesów biznesowych z jednoczesnym wczesnym ostrzeganiem w stale zmieniającym się środowisku biznesowym. Pozwala również organizacjom rozszerzyć funkcjonalność ERP za pomocą dodatkowych aplikacji, aby dostosować się do zmian warunków biznesowych branży.

W organizacji skoncentrowanej na łańcuchu dostaw platforma ERP w chmurze (ERP in Cloud) zapewnia pełną widoczność całego łańcucha dostaw organizacji poprzez integrację oraz automatyzację procesów jakości i dostaw z klientami/ dostawcami, a także rozszerzanie krytycznych informacji na partnerów łańcucha dostaw za pośrednictwem portalu. Przykładowo, stosując możliwości uczenia maszynowego, platforma ERP w chmurze może uniknąć kosztownych zakłóceń, przewidując, a następnie ostrzegając, gdy maszyna wymaga naprawy, dostawca lub prognoza klienta jest niedokładna. Wbudowane w platformę narzędzia analityczne i KPI zapewniają organizacji wgląd w biznes w czasie rzeczywistym w celu lepszego podejmowania decyzji, co prowadzi do poprawy wydajności łańcucha dostaw i zmniejszenia całkowitych kosztów.

Po usunięciu ręcznych procesów i zastąpieniu ich systemem ERP opartym na platformie, dane mogą być łatwo i proaktywnie analizowane w całym przedsiębiorstwie. W tym momencie dane dotyczące jakości i łańcucha dostaw mogą być wykorzystane do rozpoczęcia cyfrowej transformacji organizacji.

Termin szkolenia: 20-21.04.2023

Miejsce:

Hotel Haston City

Irysowa 1/3

51-117 Wrocław

***



MMOG/LE (Materials Management Operations Guidelines/Logistics Evaluation) jest narzędziem służącym do oceny wiedzy i możliwości zarządzania łańcuchem dostaw w zakładach produkcji i logistyki motoryzacyjnej na całym świecie. Jest on zgodny z celami globalnego standardu jakości IATF16949 i używa terminologii zgodnej z tą normą. Od momentu wprowadzenia w 2004r. MMOG/LE stał się standardowym narzędziem branżowym do oceny procesów SCM producentów OEM (montażystów pojazdów) oraz tysięcy dostawców Tier 1 i Tier 2 w odniesieniu do tego, co jest uważane za najlepszą praktykę działania. Znacznie ułatwia wyjaśnianie operacji łańcucha dostaw i wykazywanie ciągłego doskonalenia zarówno klientom zewnętrznym, jak i kierownictwu firmy.

***

DSR S.A. jest dostawcą rozwiązań IT, zwiększających efektywność działania przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Firma świadczy również usługi doradcze i szkoleniowe, niezbędne do obsługi aplikacji biznesowych DSR 4FACTORY oraz oferuje kompleksowe wsparcie oraz opiekę w zakresie ich utrzymania i rozbudowy. Oprogramowanie i usługi z portfolio DSR 4FACTORY, są stale rozwijane i dopasowywane do potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych, w celu poprawy ich produktywności oraz zwiększenia konkurencyjności. DSR to obecnie jedno z największych centrów kompetencyjnych dla firm produkcyjnych w Polsce (ponad 80. doświadczonych ekspertów: konsultantów, kierowników projektów, analityków i programistów). Kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych w polskich i międzynarodowych firmach produkcyjnych osiągających w sumie ponad 50 mld złotych przychodu rocznie i posiadających ponad 58 tys. pracowników. Rozwiązania DSR 4FACTORY są niezbędnym elementem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw produkcyjnych na drodze do Przemysłu 4.0.