Ceny aut używanych wciąż wysokie – dane autoDNA za przerejestrowania w I kw. 2023

Pierwszy kwartał 2023 roku okazał się wyjątkowo słaby na rynku aut używanych. Ceny aut używanych są wysokie, więc słabnie zainteresowanie. Spada import oraz przerejestrowania używanych aut krajowych.

Z danych AAA AUTO wynika, że w lutym i marcu tego roku mediana ceny auta wynosiła odpowiednio 31 500 i 30 900 zł. Chociaż widać niewielki spadek o 600 zł w marcu w porównaniu do lutego, to utrzymujące się wysokie ceny aut używanych skutecznie odstraszają potencjalnych klientów.

Pierwszy kwartał tego roku wyjątkowo nie sprzyjał zarówno kupującym, jak i sprzedającym auta używane. Przede wszystkim na rynku było dużo mniej aut “świeżo” sprowadzonych niż na początku 2022 r. czy 2021 r. Od początku 2023 r. zarejestrowano po raz pierwszy w Polsce łącznie “tylko” nieco ponad 187 tys. samochodów osobowych oraz ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. W tym samym okresie 2022 było ich już blisko 196 tys., zaś od stycznia do marca 2021 r. blisko 223 tys.

Spadki notowane od dwóch lat, oprócz wysokich cen, wynikają również z wciąż trwającego kryzysu dostępności komponentów, w tym półprzewodników, do produkcji aut, co z kolei przekłada się na mniejszą dostępność nowych samochodów. W efekcie od wielu miesięcy napędzająca import do Polski wymiana używanych pojazdów na nowe w krajach Europy Zachodniej ma znacznie niższe tempo.

Ceny aut używanych a niska podaż

Na ten stan rzeczy wpływ ma też wzrost kosztów finansowania w wyniku podwyżek stóp procentowych w strefie euro, galopująca inflacja, drogie paliwa oraz słabe nastroje wśród konsumentów. Wolniejsza wymiana floty w krajach Unii oznacza niską podaż samochodów używanych sprowadzanych do Polski.

Dodatkowo w Polsce kierowcy również negatywnie odczuwają wzrost kosztów życia, paliwa, serwisu czy też ubezpieczenia. To również obniża skłonność do wymiany lub zakupu auta, ale na rynku krajowym. W ciągu dwóch ostatnich lat systematycznie spada liczba przerejestrowań samochodów pochodzenia krajowego, jak również ponowne rejestracje aut pochodzących z importu, nie licząc tąpnięcia w okresie luty-marzec 2022 r., po którym nie ma już śladu (patrz infografika).

Jeszcze 2 lata temu miesięcznie przerejestrowano ok. 100 tys. tego typu pojazdów, a obecnie od początku roku wynik ten spadł do 86-87 tys. sztuk. Spadkowy trend widać też w przypadku przerejestrowania używanych samochodów pochodzenia krajowego – z poziomu 69-76 tys. miesięcznie, notowanego jeszcze 2 lata, ten segment rynku spadł obecnie do 62 tys.

Samochody używane coraz droższe

Warto podkreślić, że ceny aut używanych znacząco wzrosły w ostatnich miesiącach, co również ma wpływ na zmniejszenie liczby nabywców. Tego typu samochody najczęściej kupują konsumenci, a nie firmy, które wymieniają swoje floty na nowe co 3-4 lata. Konsument może odłożyć wymianę auta na kolejne znacznie dłużej niż przedsiębiorstwa. Dłużej trzymamy auta, a to kolejny czynnik mocno ograniczający wielkość rynku samochodów używanych.

Co dalej? Rynek w tym roku wobec trudnej sytuacji ma niewielkie szanse na odbicie się od dna. Sytuację diametralnie mogłyby zmienić dopiero spadki cen oraz ograniczenie inflacji, poprawienie dostępności aut używanych oraz poprawa nastrojów wśród konsumentów.