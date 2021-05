Ford przedstawia ekskluzywnego pickupa Rangera Raptora Special Edition – z dodatkiem mocnych wrażeń w standardzie

Nowa wersja Rangera Raptora Special Edition – najsprawniejszego i najwytrzymalszego pickupa Forda – wyróżnia się unikalnymi pasami nawiązującymi do wyścigów, czarnymi matowymi elementami wykończenia i czerwonymi akcentami we wnętrzu.

Ekskluzywny pickup z limitowanej serii występuje w nowym filmie „The Good, The Bad and the Bad-RSE”, demonstrując swój charakter „twardziela” i sprawność terenową na planie filmu z gatunku spaghetti western.

Ranger Raptor Special Edition zacznie pojawiać się w salonach europejskich dilerów Forda od października 2021 roku, podążając za odmianami MS-RT, Stormtrak i Wolftrak, jako dopełnienie znakomicie sprzedającej się linii modelowej Rangerów.

WARSZAWA, 25 maja 2021 roku – Ranger Raptor, najwytrzymalsza i najsprawniejsza wersja najlepiej sprzedającego się pickupa Europy znów zyskuje na atrakcyjności, dzięki zaprezentowanemu dzisiaj nowemu Rangerowi Raptorowi Special Edition.

Nowy Ranger Raptor Special Edition, produkowany w zapewniającej ekskluzywność ograniczonej liczbie egzemplarzy, wyróżnia się wzmacniającymi wygląd zewnętrzny i wnętrze rasowego pickupa dodatkowymi akcentami stylistycznymi, w tym wyrazistymi pasami nawiązującymi do wyścigów, biegnącymi wzdłuż nadwozia i charakterystycznymi czerwonymi akcentami.

Limitowany model jest jednym z bohaterów filmu akcji „The Good, the Bad and the Bad-RSE”, sięgającego po stylistykę spaghetti westernów, którego dzisiejszą premierę zorganizowała firma Ford. Film eksponuje nowy styl Rangera Raptora Special Edition oraz jego możliwości w szybkiej jeździe terenowej, a także inne wyróżniające się wersje Rangera, jak nowe odmiany Wolftrak i Stormtrak oraz inspirowany rajdami Ranger MS-RT.

Ranger Raptor, opracowany przez dział Ford Performance jako najbardziej ekstremalna wersja Rangera, wykorzystuje niezwykle wytrzymałe podwozie, ze specjalnie zaprojektowanym zawieszeniem i oponami oraz wysokowydajny układ napędowy EcoBlue z silnikiem wysokoprężnym, wychodząc naprzeciw marzeniom żądnych wrażeń entuzjastów jazdy terenowej.

– Wersja Special Edition Rangera Raptora otrzymała dodatki podkreślające radykalny design naszego «drania», wyróżniające elementy nadwozia i udoskonalenia kabiny, które sprawiają, że nasz terenowy pick-up stał się jeszcze bardziej atrakcyjny i niepowtarzalny – powiedział Stefan Muenzinger, manager działu Ford Performance w Ford of Europe. – Główna rola w spaghetti westernie to doskonały sposób na zademonstrowanie stylu i zalet terenowych Rangera Raptora Special Edition – dodał Muenzinger.

Ranger Raptor Special Edition będzie dostępny u dilerów Forda w Europie od października tego roku.

Przykuwająca wzrok prezencja

Nowy Ranger Raptor Special Edition dostępny w charakterystycznych kolorach Performance Blue, Conquer Grey i Frozen White, otrzymał dodatkowo podwójne matowe czarne pasy wyścigowe z czerwonymi liniami kontrastowymi na masce, dachu, na dolnej części boków nadwozia, tylnych błotnikach i drzwiach skrzyni ładunkowej, co jeszcze wyraźniej podkreśla sportowe ambicje pickupa.

W uzupełnieniu charakterystycznych wyścigowych pasów, przednie zaczepy holownicze wykończone są w kolorze czerwonym, natomiast poszerzone nadkola, przedni i tylny zderzak, klamki drzwi oraz typowy przedni wlot powietrza wykończone są matową czernią, aby stworzyć jeszcze większe wrażenie, eliminując szare elementy nadwozia standardowego Raptora.

Czerwone przeszycia na kierownicy, desce rozdzielczej i drzwiach nadają wnętrzu Rangera Raptora Special Edition jeszcze bardziej sportowy i wyjątkowy charakter. Fotele wchodzące w skład wyposażenia standardowego wykończono wysokogatunkową skórą i zaprojektowano tak, by zapewniały wygodę i wsparcie zarówno w trudnym terenie, jak i na autostradzie. Wyjątkowość wnętrza wzmacnia dodatkowo czarna, matowa deska rozdzielcza.

Ranger Raptor Special Edition zachował unikalne podwozie Rangera Raptora, opracowane przez Ford Performance. Ranger Raptor, usprawniony pod kątem szybkiej jazdy terenowej, ma o 150 mm większy rozstaw kół i o 51 mm większy prześwit, niż Ranger XLT, co wyraźnie zwiększa jego możliwości po zjechaniu z asfaltu.

Zawieszenie skonstruowane “na miarę” wykorzystuje podwójne aluminiowe wahacze z przodu i wielowahaczową architekturę z tyłu oraz amortyzatory FOX z systemem Position Sensitive Damping, który dostosowuje siłę tłumienia do zmiennych warunków jazdy. Terenowe opony General Grabber AT3 zapewniają maksymalną przyczepność na luźnych nawierzchniach.

Ranger Raptor Special Edition jest napędzany 2-litrowym silnikiem wysokoprężnym EcoBlue Bi-turbo o mocy 213 KM i momencie obrotowym 500 Nm,¹ współpracującym z 10-stopniową automatyczną przekładnią, którą zapożyczono ze sportowego Mustanga. Ranger Raptor otrzymał unikalny system jazdy terenowej (Terrain Management System), dzięki czemu kierowca otrzymuje narzędzia do mierzenia się z najróżniejszymi warunkami terenowymi i scenariuszami jazdy, dysponując między innymi trybem Baja, nazwanym tak na cześć słynnego pustynnego rajdu Baja 1000, zapewniającym optymalne osiągi w terenie przy dużych prędkościach. ²

W nowym filmie Forda “The Good, the Bad and the Bad-RSE”, ³ Ranger Raptor Special Edition umyka agresywnym bandytom w miasteczku w stylu Dzikiego Zachodu, wspomagany przez inne wersje Rangera. Film zawierający wiele odniesień do kultowych westernów został nakręcony na planie spaghetti westernu w Hiszpanii i nawiązuje do spektakularnych skoków i driftów z oryginalnego filmu promocyjnego Rangera Raptora, który do tej pory obejrzano ponad pięć milionów razy. ³

¹ Ranger Raptor Special Edition, potwierdzone homologacją zużycie paliwa od 10,7 l/100 km, emisja CO2 od 277 g/km (WLTP)

Deklarowane zużycie paliwa/zużycie energii w cyklu WLTP, emisja CO2 i zasięg napędu elektrycznego mierzone są zgodnie z wymaganiami i specyfikacjami technicznymi regulaminów europejskich (WE) 2 i (WE) 715/2007 w aktualnym brzmieniu. Przyjęta obecnie procedura testowa pozwala na porównanie wyników uzyskanych przez różne typy pojazdów oraz różnych producentów.

² Systemy asystenckie wspomagające kierowcę są uzupełnieniem jego uwagi, ale nie zastępują oceny sytuacji i konieczności kontrolowania pojazdu przez kierowcę. Mimo ich wsparcia należy zachować zasady bezpieczeństwa na drodze.

³ Zdjęcia odbywały się w kontrolowanych warunkach na zamkniętych prywatnych drogach z udziałem profesjonalnych kaskaderów. Nie należy podejmować prób naśladowania pokazanych wyczynów kaskaderskich. Przed jazdą terenową należy zapoznać się z instrukcją obsługi Rangera. Należy korzystać z odpowiedniego sprzętu ochronnego. Pokazano samochód przedprodukcyjny

O Ford Motor Company

Ford Motor Company z centralą w Dearborn w stanie Michigan w USA jest globalną marką oferującą samochody i usługi mobilne. Firma zatrudnia około 186 tys. pracowników w zakładach na całym świecie, zajmując się projektowaniem, produkcją, marketingiem, finansowaniem i serwisowaniem całej gamy pojazdów użytkowych, SUV-ów oraz samochodów osobowych – coraz częściej w wersjach zelektryfikowanych – marki Ford i luksusowej marki Lincoln. Rozszerzając swoją działalność, Ford umacnia pozycję lidera w dziedzinie elektryfikacji pojazdów, inwestuje w rozwój mobilności, systemy autonomicznej jazdy oraz usługi dla pojazdów skomunikowanych. Więcej informacji na temat Forda, produktów firmy oraz oddziału Ford Motor Credit Company na stronie corporate.ford.com.

Ford of Europe wytwarza, sprzedaje i serwisuje pojazdy marki Ford na 50 indywidualnych rynkach, zatrudniając około 43 tys. pracowników we własnych oddziałach i łącznie około 55 tys. osób, po uwzględnieniu spółek typu joint venture oraz działalności nieskonsolidowanej. Oprócz spółki Ford Motor Credit Company, usługi firmy Ford of Europe obejmują dział Ford Customer Service Division oraz 19 oddziałów produkcyjnych (12 spółek całkowicie zależnych oraz 7 nieskonsolidowanych typu joint venture). Pierwsze samochody marki Ford dotarły do Europy w 1903 roku – w tym samym roku powstała firma Ford Motor Company. Produkcja w Europie ruszyła w roku 1911.