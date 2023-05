Volkswagen Group Technology: połączenie kompetencji, aby stać się liderem technologicznym w elektromobilności

Volkswagen Group Technology jest głównym dostawcą technologii do pojazdów elektrycznych produkowanych przez Grupę Volkswagen. „W przypadku ID.7, nowego flagowego modelu Volkswagena, spółka ta generuje ok. 40 procent wartości dodanej, w tym całkowicie nową, wysoce wydajną generację napędu elektrycznego” – powiedział Thomas Schmall, członek zarządu Volkswagen Group Technology podczas sympozjum motoryzacyjnego 2023, które odbyło się w minionym tygodniu w Wiedniu. Od września 2020 roku spółka Volkswagen Group Technology wyposażyła już ponad 580 000 zbudowanych na platformie MEB pojazdów Grupy Volkswagen w zaawansowane technologicznie komponenty, co czyni ją jednym z największych dostawców w świecie elektromobilności.

„Naszym celem jest pozycja lidera technologicznego również w elektromobilności. Dlatego stawiamy na skalowalność, integrację pionową i dalsze rozszerzanie naszych kompetencji. W tym celu opieramy się na naszym kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w opracowywaniu wiodących technologicznie, konkurencyjnych komponentów dla technologii spalinowych oraz na naszej silnej pozycji w elektromobilności, którą sukcesywnie zdobywaliśmy w ostatnich latach” – powiedział Thomas Schmall, odpowiedzialny za technologię w Grupie Volkswagen.



Nowy, wysoce wydajny napęd elektryczny APP550

W ID.7 zadebiutowała zupełnie nowa generacja napędu o wewnętrznym oznaczeniu APP550, która charakteryzuje się lepszymi osiągami i większą sprawnością. Z mocą 210 KW (286 KM) jest najmocniejszym silnikiem elektrycznym zastosowanym jak dotąd na platformie MEB.

Pod względem technicznym układ ten opiera się m.in. na silniku ze zmodyfikowanym stojanem o większej efektywnej liczbie uzwojeń i większym przekroju przewodów, a wirnik wyposażono w mocniejsze magnesy stałe. Zastosowanie specjalnych materiałów i nowych metod obróbki zapewnia optymalizację całego systemu, co przekłada się na zwiększoną wydajność.



Nowy układ napędowy został opracowany we współpracy z działem rozwoju technicznego marki Volkswagen Samochody Osobowe i w przyszłości będzie stosowany także w innych modelach, które wykorzystują platformę MEB. Nowy napęd jest produkowany w zakładzie Volkswagen Group Technology w Kassel. Kassel jest centrum kompetencji w zakresie elektrycznego układu napędowego dla całej Grupy, a jego specjaliści mają 15-letnie doświadczenie w rozwoju napędów elektrycznych.



Oprócz napędu elektrycznego Volkswagen Group Technology opracowuje i produkuje cały szereg innych komponentów dla modeli Grupy na platformie MEB. Zakłady w Brunszwiku, Kassel, Salzgitter i Hanowerze dostarczają systemy akumulatorów, układy osi i podwozia.

Perspektywy: Kompletny układ napędowy nowej generacji

Volkswagen Group Technology pracuje obecnie wraz z marką Volkswagen Samochody Osobowe nad elektrycznym układem napędowym przyszłości. W tym celu Volkswagen zajmuje się wieloma komponentami i m.in. samodzielnie opracowuje falownik i system zarządzania termicznego. Pierwszy falownik „zaprojektowany przez Volkswagena” już wkrótce będzie gotowy do produkcji seryjnej i trafi do samochodów zbudowanych na następnej generacji platformy MEB. Dzięki modułowej budowie w przyszłości będzie można zrealizować całą paletę układów napędowych – od silników do aut miejskich po takie do samochodów sportowych o mocy 680 KM, a nawet większej. Układ napędowy Volkswagena oferuje znaczne korzyści w zakresie kosztów i wydajności: dzięki optymalnemu połączeniu poszczególnych komponentów możliwe jest zwiększenie wydajności nawet o 20 procent.



Volkswagen Group Technology łączy działania całego koncernu w zakresie akumulatorów, ładowania i komponentów do samochodów elektrycznych i wspiera poszczególne marki jako dostawca technologii dla całej Grupy. Zaangażowane są tu również spółki zależne, takie jak PowerCo (akumulatory) i Elli (ładowanie i energia). Efekt – zunifikowane ogniwo, które będzie produkowane przez PowerCo od 2025 roku i wyznaczy nowy punkt odniesienia w technologii akumulatorów. Do działu należy również platforma biznesowa, która obejmuje współpracę z partnerami zewnętrznymi, takimi jak Ford i Mahindra.

Źródło: Volkswagen