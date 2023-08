46 tys. w pełni elektrycznych aut sprzedanych w pół roku

Zdecydowana większość aut zelektryfikowanych to pełne hybrydy, który sprzedano na świecie 1 597 980 egzemplarzy. Drugim najpopularniejszym napędem wśród klientów Toyoty i Lexusa są hybrydy plug-in (53 757 egzemplarzy), a 46 171 aut miało bateryjny napęd elektryczny (BEV). W ofercie koncernu jak przypomina producent są też samochody elektryczne na wodór (FCEV), których od stycznia do czerwca sprzedano 2353. Pozostałe technologie odpowiadały za sprzedaż 10 037 zelektryfikowanych samochodów.

Japończycy najchętniej kupują zelektryfikowane auta

Największym rynkiem dla aut zelektryfikowanych w pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku jest Japonia, gdzie sprzedano ich 479 024 (wzrost aż o 70,2 procent). Na drugim miejscu plasuje się Azja, włączając Chiny, ze sprzedażą na poziomie 393 938 egzemplarzy (wzrost o 21,2%), a trzecie miejsce ze zbliżonym wynikiem zajmuje Europa (392 236 aut). Na Starym Kontynencie sprzedaż zelektryfikowanych aut wzrosła o 8,1%.

… i najwięcej produkują

W pierwszym półroczu 2023 roku Toyota Motor Corporation w fabrykach na całym świecie wyprodukowała 5 627 437 samochodów. To wzrost o 10,3% w stosunku do ubiegłego roku. Do czerwca powstało 4 893 771 pojazdów Toyota i Lexus (wzrost o 12,1%). Największym ich producentem jest Japonia (1 642 663, 29,2% wzrostu), a drugie miejsce ze zbliżonym wynikiem zajmuje Azja łącznie z Chinami (1 578 765 wyprodukowanych aut, 2,8% wzrostu), a trzecie fabryki zlokalizowane w Ameryce Północnej (998 214 aut, 8,8% wzrostu). W Europie w pierwszych sześciu miesiącach wyprodukowano 399 082 aut, co jest wynikiem zbliżonym do zeszłorocznego (0,2% wzrostu).

Źródło: https://elektromobilni.pl/