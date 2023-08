Wygoda na najwyższym poziomie: wyposażenie nowego Volkswagena ID.7 w służbie komfortowi

Dopracowane pod względem aerodynamicznym nadwozie i imponujacy zasięg sprawiają, że nowym elektrycznym Volkswagenem ID.7 można będzie bez problemu podróżować na dalekich dystansach. Bogate wyposażenie sprawi, że te podróże będą niezwykle komfortowe. We wnętrzu ID.7 pasażerowie znajdą ogromną przestrzeń, do ich dyspozycji będzie intuicyjny, inteligentny i szybki system inforozrywki nowej generacji. Do standardowego wyposażenia będzie należeć m.in. wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością, a na liście opcji znajdą się m.in. panoramiczny dach z inteligentną szybą czy klimatyzowane fotele z funkcją masażu.

Elektryczna limuzyna Volkswagena wita kierowcę i pasażerów całkowicie na nowo zaprojektowanym wnętrzem, wykończonym materiałami wysokiej jakości. Dzięki dużemu rozstawowi osi ID.7 oferuje wyjątkowo dużo miejsca zarówno na przednich, jak i tylnych siedzeniach. W oczy rzuca się nowa tablica przyrządów. Ze względu na fakt, iż wyświetlacz head-up należy do wyposażenia standardowego, wyświetlacz za kierownicą jest w ID.7 znacznie mniejszy niż w pozostałych modelach rodziny. Zarówno na desce rozdzielczej, jak i boczkach drzwi można znaleźć ozdobne, kontrastowe szwy i listwy oświetlenia ambient.



Klimatyzowane fotele. Volkswagen specjalnie dla ID.7 opracował fotele nowej generacji dla kierowcy i pasażera z przodu. W zależności od wersji fotele oferują możliwość elektrycznej regulacji nawet w 14 płaszczyznach (fotele ergoActive). Nowością są fotele z funkcją klimatyzowania. Obok wielu indywidualnych ustawień kierowca i pasażer z przodu mogą aktywować tryb automatyczny dla klimatu siedzeń; w tym przypadku czujniki temperatury i wilgoci w fotelach rozpoznają zapotrzebowanie na chłodzenie i/lub ogrzewanie i odpowiednio nimi sterują. Ponadto można wybrać trzy tryby specjalne: maksymalne ogrzewanie, maksymalne wentylowanie lub maksymalne osuszanie.



Fotele z funkcją masażu. Nowo opracowana opcjonalna funkcja masażu foteli przednich oferuje szczególnie wysoki poziom komfortu. Fotele ergoComfort w ID.7 są wyposażone w dziesięć poduszek powietrznych w oparciu, które na życzenie masują plecy kierowcy i pasażera. Celem jest odprężenie i aktywizacja mięśni pleców. Fotele ergoPremium posiadają dodatkowo dwie szczególnie duże poduszki powietrzne w siedzisku. Celem jest tu aktywizacja miednicy i kręgosłupa. Fotele ergoComfort i ergoPremium w ID.7 zostały już wyróżnione przez Niemiecką Kampanię na rzecz Zdrowych Pleców (AGR).



Klimatyzacja z inteligentnymi nawiewami. Volkswagen zaprezentował w swoim najbardziej luksusowym modelu – Phaetonie – jeden z najlepszych wówczas na świecie systemów klimatyzacji. Po raz pierwszy oferowała ona wentylację wnętrza praktycznie bez przeciągów, a nawiewy otwierały się i zamykały automatycznie. W modelu ID.7 wprowadzono nowy system klimatyzacji, który charakteryzuje się aktywnym sterowaniem nawiewami. Inteligentne dysze otwierają się i zamykają automatycznie, a dzięki dynamicznym ruchom szybko rozprowadzają powietrze we wnętrzu. Co więcej, chłodzenie lub ogrzewanie może rozpocząć się już w momencie, gdy kierowca będzie zbliżać się kluczykiem do ID.7. Przepływy powietrza we wnętrzu można regulować indywidualnie poprzez odpowiednie ustawienia na centralnym wyświetlaczu systemu infotainment. Wiele funkcji klimatyzacji można uruchomić także za pomocą sterowania głosem: ID.7 w odpowiedzi na słowa kierowcy „Cześć ID., mam zimne ręce” aktywuje ogrzewanie kierownicy, a na dłonie zostanie skierowane ciepłe powietrze.



Panoramiczne okno dachowe z inteligentną szybą. ID.7 będzie można wyposażyć w opcjonalny, panoramiczny dach z inteligentną szybą. Innowacja polega na tym, że przezroczysty dach można błyskawicznie uczynić nieprzezroczystym lub ponownie przezroczystym za pomocą zintegrowanej z szybą warstwy PDLC, opartej na ciekłych kryształach. Zmiana może być aktywowana przez sterowanie dotykowe w konsoli dachowej lub za pomocą asystenta głosowego. Gdy elektroniczna warstwa PDLC jest pozbawiona napięcia, kryształy w niej zawarte układają się tak, że szyba staje się nieprzezroczysta. Natomiast po włączeniu zasilania światło znów może się przedostawać przez kryształy. Oprócz tej ochrony przed olśnieniem, powłoki w szybach odbijają zawarte w świetle słonecznym promienie podczerwone, które w słoneczne dni mocno nagrzewałyby wnętrze. W ten sam sposób powłoki te odbijają promieniowanie cieplne wewnątrz kabiny, zapewniając w ten sposób wysoki poziom komfortu pasażerom szczególnie w zimie.

Źródło Volkswagen