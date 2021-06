Zmiana prawa o ruchu drogowym

Od 1 czerwca br. zmienia się prawo o ruchu drogowym. Piesi nie będą mogli na pasach korzystać z telefonów w sposób ograniczający im obserwację sytuacji na drodze. Jednocześnie nowe przepisy zmuszają kierowców do jeszcze większej ostrożności w okolicach przejść dla pieszych. Kierujący pojazdami będą musieli zwolnić, a nawet zatrzymać się, jeżeli zobaczą pieszego nie tylko na przejściu dla pieszych, ale nawet tuż przed nim. Co roku na polskich drogach w ok. 7 tys. wypadków ginie prawie 800 pieszych, a ok. 2,5 tys. zostaje ciężko rannych. Nowe przepisy mają zmniejszyć tę ponurą statystykę, wprowadzą też zakaz tzw. jazdy na zderzaku, co szczególnie upodobali sobie niektórzy kierowcy na autostradach i drogach ekspresowych. Ujednolicona zostanie również dopuszczalna prędkość na obszarze zabudowanym do 50 km/godz. niezależnie od pory dnia.