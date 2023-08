Bosch i Arnold NextG rozpoczynają współpracę

Na mocy porozumienia firmy Bosch ze startupem Arnold NextG w ciągu najbliższych 2 lat ma ruszyć produkcja seryjna ich układów kierowniczych typu steer-by-wire.

Bosch i startup Arnold NextG porozumiały się w sprawie współpracy nad układami kierowniczymi typu steer-by-wire

W wyniku partnerstwa rozwiązania gotowe do produkcji seryjnej powinny pojawić się na rynku do połowy dekady

Bosch zapowiedział wprowadzenie układów kierowniczych typu steer-by-wire, których istotą jest zastąpienie połączenia mechanicznego połączeniem elektrycznym. Projekt będzie realizowany we współpracy ze startupem Arnold NextG. Dzięki wspólnemu doświadczeniu firm możliwa ma być sprawna implementacja rozwiązań i prezentacja ich na rynku.

Systemy steer-by-wire są uważane za układy kierownicze przyszłości. Brak fizycznego połączenia między kierownicą a kołami pojazdu otwiera szereg możliwości. W sferze projektowania wnętrza pojazdu kierownicę można obniżyć lub schować, co daje początek zupełnie nowym koncepcjom kokpitu, zwłaszcza w erze zautomatyzowanej jazdy. Ponadto technologia ta wprowadza innowacyjne funkcje bezpieczeństwa w zakresie regulacji dynamiki pojazdu. Przykładowo, nawet niewielkie zautomatyzowane interwencje układu kierowniczego mogą ustabilizować pojazd, przy czym pozostanie to niewyczuwalne dla kierowcy. Co więcej, wyczucie prowadzenia samochodu można dostosować do wymagań poszczególnych producentów pojazdów.

dr Gerta Marliani, prezes Robert Bosch Automotive Steering GmbH, Fot. Bosch/Christoph Schmidt

Obserwujemy szybko rosnący popyt na systemy steer-by-wire. Przewidujemy, że w dłuższej perspektywie rynek ten stanie się wyjątkowo duży, zwłaszcza, choć nie tylko, w erze zautomatyzowanej jazdy. Cieszymy się, że dzięki współpracy przy optymalizacji układów, nasze przedsięwzięcie będzie realizowane na dużą skalę – powiedziała dr Gerta Marliani, prezes Robert Bosch Automotive Steering GmbH.

Bosch wraz z założonym w 2021 r. startupem wspólnie dążą do przyspieszenia rozwoju systemów, które mogą być produkowane na dużą skalę. Zastosowanie niezależnej od pojazdu i zdolnej do rozbudowy technologii drive-by-wire w radykalnie zmieniających się platformach pojazdów seryjnych przyszłości ma kluczowe znaczenie zwłaszcza dla osób z najpoważniejszymi niepełnosprawnościami ruchowymi. Tylko w ten sposób grupa ta będzie mogła nadal bezpośrednio korzystać ze wszystkich osiągnięć w dziedzinie autonomicznej i zautomatyzowanej jazdy, systemów wspomagania i bezpieczeństwa.