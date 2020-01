Zespół PETRONAS De Rooy IVECO u progu pierwszej dziesiątki podczas drugiego etapu rajdu Dakar 2020

Albert Llovera uplasował się w poniedziałek na 11. miejscu ciężarówką nr 517, prowadząc zespół przez 367 kilometrów od Al Wajh do Neom. Był to trudny odcinek dla większości załóg, z dużą ilością nawigacji podczas całej podróży i pewnymi problemami dla holenderskiej drużyny.

Neom, 6 stycznia 2020 r.

Po ciężkiej trasie między miastami Al Wajh i Neom, drugi dzień rajdu w Arabii Saudyjskiej dobiegł końca. Większość trasy prowadziła drogami z ziemi i kamieni, z odcinkami dróg pokrytych piaskiem. Nawigator i mechanik byli kluczowymi postaciami, ponieważ musieli wykazać się szczególnymi zdolnościami nawigacyjnymi i umiejętnościami.

Albert Llovera był kluczową postacią zespołu PETRONAS De Rooy IVECO, ponieważ Andora umieściła swoją gwiazdę Powerstar na 11. pozycji po 367 kilometrowym odcinku. Ciężarówka nr 517 ukończyła rad z czasem 39m07s za Viazovichem, który wygrał wyścig specjalny dla Maz. W rezultacie Llovera wspiął się również na 11. miejsce w klasyfikacji generalnej, a zatem bardzo blisko pierwszej dziesiątki, co jest dobrą zapowiedzią pierwszego tygodnia zawodów.

Albert Llovera: „Mój nawigator Ferran miał wspaniały dzień. Znaleźliśmy każdy punkt bardzo szybko. Jedyną stratą czasu była opona, ale zajęło mi to nie więcej niż 15 lub 20 minut. Miałem wspaniały dzień ”.

Mniej szczęścia miały trzy inne zespoły PETRONAS De Rooy IVECO, z różnymi problemami po drodze.

Janus van Kasteren, który wychodził na prowadzenie w poniedziałkowym etapie, początkowo walczył z Kamazem, aż doszło do uszkodzenia opon jego pojazdu, co przekreśliło szanse na dobry wynik. Dziesięć minut zajęła załodze naprawa, jednak był to kluczowy czynnik rzutujący na resztę dnia, ponieważ zespół PETRONAS De Rooy IVECO # 505 był zmuszony kontynuować wyścig w chmurze pyłu pozostawianego przez jego rywali, a zatem stracił kolejny cenny czas w ciągu dnia. Van Kasteren był 13. na mecie z czasem 41m30s gorszym od prowadzącego zespołu, więc spadł w ogólnej klasyfikacji z 3. na 8. miejsce.

Janus van Kasteren: „Pył, kurz, kurz. Pył wzdłuż dróg. To jest bardzo trudne. Jeżdżąc w kurzu, masz 60% swoich możliwości. Tracisz dużo czasu. Nie znam przyczyny zepsutych opon, może kamienie. Ale wszyscy wyszli cało”.

Drugi dzień z rzędu Vick Versteijnen stracił zbyt dużo czasu po walce w pierwszej dziesiątce w pierwszej połowie wyścigu. Kamień spowodował uszkodzenie skrzyni biegów, a naprawa zajęła prawie dwie i pół godziny, co zdegradowało zespół De Rooy IVECO nr 522 PETRONAS na obecnym etapie i w klasyfikacji generalnej. Zespół znalazł się na 21. miejscu z utratą prawie czterech godzin.

Jego kolega z drużyny Michiel Becx również stracił czas na drodze, po tym jak asystował Versteijnenowi w problemie ze skrzynią biegów. Holender poświęcił wiele czasu, ale osiągnął główny cel dla zespołu PETRONAS De Rooy IVECO: pomoc swojemu partnerowi. Becx podąża za Versteijnen na 22 miejscu, z utratą 3h59m42s.

Kolejny, trzeci etap Dakaru 2020 stanowić będzie pierwszą pętlę rajdu, rozpoczynając i kończąc w futurystycznym mieście Neom. Będzie to najwyższy etap rajdu, ponieważ zawodnicy osiągną poziom 1500 metrów, w specjalnym odcinku z ponad połową drogi pełnej piasku i pokonując 427 kilometrów. Będzie to ważny dzień dla zespołu PETRONAS De Rooy IVECO na jego drodze do odzyskania pozycji w pierwszej piątce.

WYNIKI ETAPU 2

1. Siarhei Viazovich (Maz) 3h47m44s

2. Dmitrij Sotnikov (Kamaz) + 1m46s

3. Andrey Karginov (Kamaz) + 2m07s

4. Martin Macik (IVECO) + 10m47s

5. Eduard Nikolaev (Kamaz) + 10m52s

—————

11. ALBERT LLOVERA (IVECO) + 39m07s

13. JANUS VAN KASTEREN (IVECO) + 41m30s

29. MICHIEL BECX (IVECO) + 2h29m07s

30. VICK VERSTEIJNEN (IVECO) + 2h29m59s

KLASYFIKACJA OGÓLNA

1. Siarhei Viazovich (Maz) 7h29m52s

2. Dmitrij Sotnikov (Kamaz) + 4m20s

3. Andrey Karginov (Kamaz) + 7m12s

4. Anton Shibalov (Kamaz) + 13m42s

5. Martin Macik (IVECO) + 14m06s

—————

8. JANUS VAN KASTEREN (IVECO) + 43m06s

11. ALBERT LLOVERA (IVECO) + 1h02m05s

21. VICK VERSTEIJNEN (IVECO) + 3h56m12s

22. MICHIEL BECX (IVECO) + 3h59m42s

ZAŁOGI IVECO:

# 505 PETRONAS Team De Rooy IVECO:

Janus van Kasteren (NLD), Darek Rodewald (POL), Marcel Snijders (NLD)

# 517 PETRONAS Team De Rooy IVECO:

Albert Llovera (AND), Ferran Marco Alcayna (ESP), Marc Torres (ESP)

# 522 Zespół PETRONAS De Rooy IVECO:

Victor Willem Corne Versteijnen (NLD), Andreas Wilhelmus Michiel Marius van der Sande (NLD), Teun van Dal (NLD)

# 531 Zespół PETRONAS De Rooy IVECO:

Michiel Becx (NLD), Bernard der Kinderen (NLD), Edwin Kuijpers (NLD)

TEAM PETRONAS DE ROOY IVECO: SPONSOR TYTUŁU

PETRONAS Lubricants International, już dziewiąty rok z rzędu, będzie sponsorem tytularnym i partnerem technicznym dostarczającym smar opracowany wspólnie z IVECO i FPT Industrial, zalecany w naszej ofercie lekkich i ciężkich pojazdów.

IVECO

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz gama IVECO WAY, w skład której wchodzą IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com