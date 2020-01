Elektryczne autobusy Volvo 7900 z Wrocławia na lotnisku w Birmingham

Sześć w pełni elektrycznych autobusów Volvo 7900 Electric rozpoczęło kursy na lotnisku w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Wszystkie zostały wyprodukowane i dostarczone z polskiej fabryki Volvo Buses we Wrocławiu.

Rozpoczęcie kursów przez autobusy elektryczne to część inicjatywy podjętej przez lotnisko w Birmingham mającej na celu zapewnienie ekologicznego systemu transportu, przy jednoczesnej redukcji żużycia energii i kosztów eksploatacji pojazdów. Autobusy będą kursować na wszystkich trasach parkingowych wokół lotniska, w tym na trasie o długości 7,5 km prowadzącej do parkingu w Elmdon, a ich spodziewany roczny przebieg wyniesie około 30 tys. km.

Ze względu na konieczność całodobowej obsługi lotniska, każdy autobus Volvo 7900 Electric będzie ładowany na trasie – przy wykorzystaniu systemu ładowania pantografowego ’OppCharge’. Ładowanie baterii trwa do 6 minut, co umożliwia ciągłą pracę. Pantografy zostały zainstalowane poza terminalem lotniczym – na drugim i czwartym przystanku. Autobusy będą też ładowane za pomocą dwóch ładowarek CCS combo 2 o mocy 100kW, umieszczonych na parkingu autokarowym lotniska.

Jednym z powodów, dla którego lotnisko w Birmingham spośród oferty wielu producentów wybrało właśnie Volvo Buses i autobus 7900 Electric, jest oferowany przez firmę wysoki standard wsparcia technicznego i serwisowego dostępnego na poziomie lokalnym dzięki sieci dealerów Volvo.

Nick Page, Dyrektor Zarządzający Volvo Bus UK & Ireland, powiedział: ,,To wspaniałe zobaczyć, jak po 12 miesiącach planowania, Volvo 7900 Electric trafia na lotnisko w Birmingham, zapewniając klientom i partnerom lotniska wygodną, przyjazną dla środowiska obsługę autobusową. Jest to pierwszy w Wielkiej Brytanii projekt do obsługi lotnisk, wykorzystujący system pantografów z możliwością ładowania “OppCharge”. Volvo dostarcza przy tym gotowe rozwiązanie – pojazdy oraz niezbędną infrastrukturę. Autobus Volvo 7900 Electric został przetestowany tutaj i w innych europejskich krajach. We wszystkich przypadkach udowodnił, że może przyczynić się do poprawy jakości powietrza na obsługiwanych trasach. Naszym celem jest rozwój pojazdów i technologii, w tym autobusów hybrydowych i w pełni elektrycznych, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza, z korzyścią dla mieszkańców, osób pracujących i odwiedzających miasta w całej Wielkiej Brytanii.”

Nick Barton, Dyrektor Generalny lotniska w Birmingham, powiedział: ,,Jestem niezmiernie dumny, że jako pierwsze lotnisko w Wielkiej Brytanii wprowadziliśmy sześć w pełni elektrycznych autobusów, które będą wykorzystywały system szybkiego ładowania za pomocą pantografów. Autobusy te są dla nas dużym sukcesem, nie tylko jeśli chodzi o zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, ale również poprawę komfortu podróżowania pasażerów. Autobusy Volvo 7900 Electric są znacznie cichsze niż te, z których korzystaliśmy wcześniej, zostały wyposażone w oparte na lokalizacji aktualizacje dla pasażerów, a także ładowarki USB wbudowane w każdy fotel. W najbliższych latach będziemy podejmować na lotnisku w Birmingham kolejne proekologiczne inicjatywy. W ciągu najbliższych 15 lat zainwestujemy znaczne środki w modernizację lotniskowych obiektów i usług, jednocześnie zmniejszając nasz ślad węglowy. Chcemy do 2033 roku osiągnąć ambitny cel w postaci zerowej emisji dwutlenku węgla netto. Chciałbym podziękować Volvo Bus UK za dostarczenie nowych, elektrycznych autobusów. Z niecierpliwością oczekuję na coraz bardziej ekologiczną przyszłość lotniska w Birmingham.”

Autobusy Volvo 7900 Electric zostały wprowadzone w Europie w 2015 roku jako część oferty Volvo Electromobility. Produkowane są w całości w Polsce – we wrocławskiej fabryce Volvo. Zapewniają do 80% niższe zużycie energii niż autobusy z silnikiem diesla o tej samej wielkości. Volvo 7900 Electric to zeroemisyjny, dwuosiowy autobus z silnikiem elektrycznym i czterema akumulatorami niklowo-manganowo-kobaltowymi o wysokiej pojemności 50 kWh.

8 stycznia 2020 r.

