Miliardy na elektromobilność

3 mld euro. Taką sumę niemiecki rząd chce przekazać swoim koncernom samochodowym na rozwój elektromobilności. Jedną z form pomocy mają być dopłaty do zakupu aut bezemisyjnych. Kupujący takie auta mogą otrzymać dotację w wysokości do 9 000 euro. Premia za złomowanie ciężarówek ma z kolei pobudzić do zakupu nowych aut użytkowych dostosowanych do nowych norm emisji. Ekologia jest jednym z priorytetów rządu naszych zachodnich sąsiadów. Cały niemiecki sektor transportu wyemitował ponad 163 mln ton CO2 w 2019 roku.