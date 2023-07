Z zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni wyjechał 500 000 samochód

Zakład produkcyjny Volkswagen Poznań we Wrześni rozpoczął działanie w październiku 2016 roku. Teraz, z linii produkcyjnej tej nowoczesnej fabryki motoryzacyjnej zjechał półmilionowy samochód. To Volkswagen Crafter 2.0 TDI w kolorze szarym Indium, który trafi do odbiorcy w Belgii.

Jubileuszowy, półmilionowy samochód z Wrześni to Volkswagen Crafter 2.0 TDI w kolorze szarym Indium. Samochód wyposażony jest m.in. w automatyczną, ośmiobiegową skrzynię biegów, aluminiowe felgi i pakiet chromowy Trendline. Odbiorcą samochodu jest klient z Belgii.



„Wzniesiony w latach 2014 – 2016 kosztem miliarda euro zakład Volkswagen Poznań we Wrześni, jest jedną z największych inwestycji zagranicznych w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu. To zakład, który otworzył nowe możliwości rozwoju dla Wrześni ” – podkreśla Thomas Kreuzinger – Janik, dyrektor fabryki Volkswagen Poznań we Wrześni. „Jesteśmy dumni, że dziś nasze bramy opuścił samochód z numerem 500 000. To najlepsza okazja by podziękować naszym pracownikom – za ogromne zaangażowanie i profesjonalizm na każdym etapie produkcji, a także mieszkańcom i lokalnym władzom za znakomitą współpracę”



Moce produkcyjne fabryki to nawet 450 pojazdów dziennie. Samochody te trafiają następnie na rynki całego świata. Wśród odbiorców są największe rynki europejskie – Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Polska, ale również tak odległe, egzotyczne kraje jak Panama, Surinam, Peru czy Wyspy Kanaryjskie. Warto przypomnieć, że oprócz wersji dostawczych i wersji do zabudowy, we Wrześni produkowany jest też komfortowy, bazujący na modelu Volkswagen Crafter kamper, Volkswagen Grand California.

Źródło: Volkswagen