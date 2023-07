Hydro Extrusion Poland otwiera nową linię produkcyjną i farmę solarną do jej zasilania

Kilka dni temu marka Hydro uroczyście zainaugurowała otwarcie systemu fotowoltaicznego na terenie swojego zakładu w Trzciance. Montaż parku PV rozpoczął się w trzecim kwartale 2022 roku i będzie wytwarzał 7,5 GWh rocznie. Energia ta zostanie wykorzystana do zasilania nowej, wysoce wydajnej, 8-calowej prasy do wyciskania profili aluminiowych.

Dzięki zrealizowanej inwestycji, Hydro będzie w stanie pokryć do 50% zapotrzebowania na energię dla nowej prasy, co zdecydowanie pozwoli zredukować emisję CO2 o około 35-45%. W przypadku pokrycia pełnego zapotrzebowania na energię do wytworzenia tony produktu, specjaliści oczekują redukcji emisji dwutlenku węgla na poziomie 85-90%.

– Jasny i śmiały kierunek, który wyznaczyło Hydro, jest odzwierciedleniem determinacji firmy do stania na czele walki z kryzysem klimatycznym. Dzięki inwestycji w nową farmę solarną i innowacyjną linię produkcyjną, nie tylko znacząco przyczyniamy się do oszczędności energetycznej i redukcji emisji CO2, ale również wyznaczamy nowe standardy dla produkcji aluminium. Właśnie taka droga, gdzie zrównoważony rozwój idzie w parze z innowacyjnością, pokazuje, że Hydro jest firmą, która nie tylko patrzy w przyszłość, ale aktywnie ją kształtuje, przyczyniając się do walki z globalnymi problemami naszej planety – podkreśla Mauro Spizzo, VP East Europe w firmie Norsk Hydro.

Dążenie do jak najniższej emisyjności w zakładach Hydro to prawdziwy punkt zwrotny w historii firmy, a także istotny krok do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Inwestycja nie tylko umacnia pozycję marki jako światowego lidera w produkcji aluminium, lecz również świadczy o jej świadomej i odpowiedzialnej roli w kształtowaniu lepszej przyszłości planety i społeczeństwa.

