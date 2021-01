Wymiana oleju w górę

To jedna z rzeczy, które zdrożeją w tym roku. Wymiana oleju silnikowego zostanie obciążona dodatkową opłatą. Opłatę depozytową zapłaci kierowca i będzie to rodzaj kaucji doliczanej do każdego litra oleju. Jej wysokość (ok. 10 zł/litr) właściciel pojazdu będzie mógł odzyskać, jeżeli zużyty smar odda do specjalnego punktu odbioru. Takie zmiany przewiduje rządowy plan regulacji obrotu zużytymi olejami. W rzeczywistości będzie to kolejny podatek wprowadzony w tym roku, jeden z kilkunastu dodatkowych planowanych przez rząd.