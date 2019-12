Wyjątkowa odsłona Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych 2019

FORUM dla SERWISÓW!

To było wyjątkowe, w nowej odsłonie spotkanie sektora napraw blacharsko-lakierniczych. Na sali plenarnej, przez dwa dni żywo dyskutowali właściciele i osoby zarządzające serwisami i to właśnie problematyka ich dotycząca na co dzień zdominowała konferencję. Oczywiście mowa o XIV edycji Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych, organizowanego przez Polską Izbę Motoryzacji.

– Mimo upływu lat spotykamy się nadal – i sam już nie wiem czy to dobrze czy źle – bo skoro się spotykamy to jest o czym rozmawiać a i swego rodzaju integracja sektora blacharsko – lakierniczego postępuje. I to cieszy. Z drugiej strony zdawać by się mogło, że skoro się spotykamy to i problemów branży nie ubywa. To z kolei może smucić ale nie do końca, bo nareszcie coś się zaczęło dziać i pewien optymizm wśród nas się pojawił. Mam tutaj na myśli wzrost skuteczności w uzyskiwaniu, należnych nam serwisom i finalnie właścicielom naprawianych pojazdów, kwot z tytułu napraw powypadkowych, w tym za same naprawy, za roboczogodzinę, samochody zastępcze – powiedział podczas otwarcia konferencji Roman Kantorski, Prezes Polskiej Izby Motoryzacji.

Zaraz po referacie otwarcia mikrofon przejął Tomasz Szydlak, ekspert Polskiej Motoryzacji, który w tym roku wcielił się w rolę prowadzącego. I ruszyło!

Sama już obecność prowadzącego oraz ekspertów m.in.: Mariusza Szymańskiego, Macieja Brzezińskiego, Marcina Golisa, Łukasza Orzychowskiego czy Marcina Nowaka wymusiła na organizatorze korektę programową. To właśnie obecność tych znanych branży ekspertów doprowadziła do niezliczonych pytań, rad i w efekcie szukania na miejscu rozwiązań, które można zastosować natychmiast w serwisie a dokładniej w relacjach między serwisami a towarzystwami ubezpieczeniowymi, głównie w obszarze uzyskiwania należnych kwot z tytułu napraw powypadkowych.

Forum to coroczna platforma, miejsce gdzie spotykają się podmioty związane z likwidacją szkód komunikacyjnych. Początkowe założenie, jak sama nazwa wskazuje, to dyskusja na linii: firmy ubezpieczeniowe a sektor napraw blacharsko – lakierniczych. Z czasem jednak, firm ubezpieczeniowych było coraz mniej i mniej. Dyskusji kontynuować nie chciały. Dzisiaj sektor B&L postanowił po raz kolejny zintegrować się i skupić nad skutecznymi rozwiązaniami swoich problemów, które najczęściej dotyczą: wypłacanych zaniżonych kwot za naprawy powypadkowe samochodów, stawki roboczogodziny, samochodów zastępczych, etc. I właśnie te zagadnienia ujęte zostały w programie tegorocznego Forum. Ponadto na sali pojawili się też: Marcin Nowak, St. Post. Wydział DW. z przestępczością przeciwko mieniu z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, biegły sądowy z zakresu cyberprzestępczości; Maciej Dybaś, Senior Manager, Tax Advisory Services, Crido Business & Innovation Consulting; Kamil Radziejewski, dyrektor serwisu, AutoLakierColor; Aleksander Daszewski, Radca Prawny w Biurze Rzecznika Finansowego; Magdalena Rok – Konopa, adwokat, Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych; Łukasz Pawlak, Dyrektor Serwisu, Truck Gigant; dr Łucja Kobroń – Gąsiorowska, adwokat, ekspert PIM, NCKG adwokaci oraz Justyna Radek, aplikant radcowski.

Podczas konferencji dochodziło nierzadko do dyskusji samych uczestników spotkania, którzy również podpowiadali i opowiadali o sposobach rozwiązywania konfliktów z ubezpieczycielami czy też o nowatorskich pomysłach związanych z prowadzeniem serwisu blacharsko – lakierniczego.

Po raz pierwszy w historii Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych, problemami sektora blacharsko – lakierniczego zainteresował się Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, który uczestniczył w wydarzeniu i z uwagą przesłuchiwał się referatom, komentarzom a przede wszystkim żywiołowym dyskusjom, które dominowały podczas Forum i przez które, co trzeba przyznać, założenia programowe tego spotkania mocną się pozmieniały. Widać jednak było, że przedstawiciele stricte sektora napraw B&L tego właśnie potrzebują i po to m.in. na Forum przyjechali.

Natomiast rolą Rzecznika są działania na rzecz wprowadzenia w życie zapisów Konstytucji Biznesu. Występuje do właściwych organów władzy publicznej o interpretacje przepisów, wyjaśnienia prawne. Co istotne – informuje właściwe organy nadzoru lub kontroli o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej, wnosi skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego, informuje właściwe organy o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Bierze również udział w pracach nad projektami ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP. Zwraca się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosi skargi i skargi kasacyjne do sądu administracyjnego, a także uczestniczy w postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi. Polska Izba Motoryzacji z pewnością podtrzyma dialog z Rzecznikiem a efektach współpracy będziemy informowali na bieżąco.

Jednym z istotnych elementów Forum był wieczorny bankiet integracyjny, podczas którego rozstrzygnięto plebiscyt „Złota Lakiernia”. Obecność sztukmistrza dodatkowo uatrakcyjniła wieczorną imprezę.

*****

Kolejne Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych już za rok. Przez ten czas eksperci Polskiej Izby Motoryzacji będą z pewnością intensywnie pracowali, zarówno indywidualnie ale przede wszystkim z sektorem, z Wami, Drodzy przedstawiciele serwisów blacharsko – lakierniczych. Spodziewajcie się z naszej strony, maili i telefonów. Was też o to prosimy. Kontynuujmy dialog, bądźmy ze sobą w kontakcie, rozmawiajmy, działajmy. Efekty, i to pozytywne z pewnością będą. Widać światło w tunelu!

Biuro Polskiej Izby Motoryzacji wraz z Ekspertami PIM