Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. rośnie w siłę – nowa lokalizacja, nowy globalny inwestor, nowe szanse

Dr. Schneider Automotive Polska od ponad dwóch dekad jest rozpoznawalnym pracodawcą w regionie. Dynamiczny rozwój firmy dzięki inwestycjom w rozbudowę i automatyzację parku maszynowego w głównej siedzibie w Radomierzu zaowocował współpracą z uznanymi na świecie markami samochodowymi, głównie z sektora premium. Jakość produktów przełożyła się na nowe projekty, zwiększenie ilości zleceń i konieczność pozyskania dodatkowej powierzchni produkcyjnej oraz personelu. Rozpoczęcie działalności w nowej lokalizacji w Jeleniej Górze na Zabobrzu (Panattoni Park), które miało miejsce na początku tego roku, potwierdza stabilną pozycję firmy Dr. Schneider jako pracodawcy.

24 lipca 2023 r. firma osiągnęła kolejny kamień milowy, a jest nim podpisanie umowy przejęcia przez inwestora o światowej randze. Samvardhana Motherson Group, która na całym świecie zatrudnia ponad 168.000 pracowników i zalicza się do największych międzynarodowych dostawców z branży motoryzacyjnej, przejmuje wszystkie siedem zakładów Grupy przedsiębiorstw Dr. Schneider zlokalizowanych w pięciu krajach na świecie (Niemcy, Hiszpania, Polska, USA i Chiny). To partnerstwo niesie za sobą wiele możliwości i wyznacza nowe drogi rozwoju i sukcesu dla Dr. Schneider jako koncernu, ale także dla lokalizacji Dr. Schneider Automotive Polska w powiecie karkonoskim.

„Przemysł motoryzacyjny to ogromny i dynamiczny sektor, który odgrywa kluczową rolę w gospodarkach na całym świecie. Rynek jest napędzany przez wiele czynników, w tym postęp technologiczny, preferencje konsumentów, warunki ekonomiczne oraz regulacje rządowe. Dla przedsiębiorstw oznacza to ciągłe zmiany, którymi należy zarządzać. Nasza firma jest częścią tych zmian, projektując i dostarczając najnowocześniejsze systemy i rozwiązania do wnętrz samochodów”, podkreśla Bogusław Pawelski, dyrektor zakładu. Innowacyjne systemy nawiewu, elementy oświetlenia wnętrza samochodu, ruchome elementy konstrukcyjne, inteligentne systemy schowków, osłony dekoracyjne, elementy zabudowy głośników samochodowych, a także moduły wlewu paliwa i ładowania, to tylko niektóre z szerokiej gamy produktów Grupy przedsiębiorstw Dr. Schneider, które podkreślają indywidualny charakter każdego samochodu. Są one idealnym połączeniem innowacyjnych technologii produkcji z inteligentnymi rozwiązaniami w obszarze funkcjonalności produktów i wysokiej jakości wykończenia.

Aktualnie w polskich lokalizacjach Dr. Schneider (Radomierz, Jelenia Góra, Bolków) zatrudnionych jest ponad 1300 pracowników, w tym na stanowiskach produkcyjnych (na liniach montażu i wtryskarni), nieprodukcyjnych, z pełnym serwisem technicznym (utrzymanie ruchu, narzędziownia), jakości i logistyki (planowanie produkcji, magazyn z obsługą wózków), a także na stanowiskach administracyjnych (księgowość, controlling, BHP, dział personalny, dział zakupów, IT, ochrona środowiska). Warto podkreślić, że polski oddział posiada dział budowy maszyn, składający się z inżynierów i pracowników posiadających szeroką, specjalistyczną wiedzę z zakresu konstrukcji, wykonawstwa, programowania oraz testowania urządzeń. Ponadto polska spółka dysponuje własnym ośrodkiem badawczo-rozwojowym, gdzie realizowane są prace związane z rozwojem produktów dla branży motoryzacyjnej, począwszy od powstania prototypu wirtualnego lub/i rzeczywistego, aż do uzyskania końcowego produktu, który finalnie trafia do niemalże wszystkich modeli samochodów spod szyldu najbardziej znanych marek na świecie. Ponadto to właśnie w Radomierzu zlokalizowana jest znaczna część działu IT całej Grupy przedsiębiorstw.

Kandydaci chętnie dołączają do nowoczesnych, rozwijających się i solidnych zakładów pracy. Inwestycja w nowe technologie zwiększa atrakcyjność przedsiębiorstwa jako pracodawcy a dopracowana oferta zatrudnienia spotyka się z dużym uznaniem osób nowo wstępujących w szeregi firmy. Przedsiębiorstwo oferuje konkurencyjne rynkowo wynagrodzenia. Pakiet świadczeń pozapłacowych obejmuje m.in.: ubezpieczenie na życie, benefity medyczne i sportowe, preferencyjne warunki korzystania z firmowej kantyny, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych czy pracowniczy plan emerytalny, w całości finansowany przez pracodawcę. Istotnym benefitem są również organizowane, bezpłatne dla pracowników, dowozy do wszystkich lokalizacji przedsiębiorstwa z kierunków oddalonych nawet o 50 km od miejsca pracy. Pozwala to mieszkańcom z obszarów słabiej skomunikowanych aktywnie funkcjonować na rynku pracy.

Firma podejmuje działania mające na celu budowanie odpowiedzialnych i zaangażowanych zespołów oraz stale rozwija kompetencje pracowników przez zintegrowany system szkoleń na różnych szczeblach organizacji – od stanowiskowych przez tematyczne aż do certyfikowanych, podnoszących kwalifikacje. „Pracownik, który jest odpowiednio wyposażony w niezbędne narzędzia pracy, środki ochrony osobistej, ale także w wiedzę, i który świadomie wykonuje swoje zadania, to nasza wspólna odpowiedzialność. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników możemy osiągać nasze cele biznesowe”, dodaje Adriana Gurdak, dyrektor ds. finansowo-administracyjnych.

Dr. Schneider jest firmą odpowiedzialną społecznie, która wspiera swoich pracowników w inicjatywach wolontariatu, jak np. sadzenie drzew (we współpracy z Nadleśnictwem „Śnieżka”), sprzątanie obszaru dookoła Zbiornika Pilchowickiego czy nadbrzeża Bobru, wspieranie domów dziecka, WOŚP – to niektóre z ostatnich.

Dr. Schneider Automotive Polska od wielu lat angażuje się również aktywnie we współpracę ze szkołami branżowymi o profilu technicznym, szkołami średnimi i uczelniami wyższymi w zakresie organizacji praktyk oraz staży dla uczniów i studentów. Są one doskonałą okazją dla młodych osób do zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych, a dołączenie do grona specjalistów daje im możliwość nabycia wielu cennych kompetencji pożądanych na dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy i szansę na rozwój zawodowy na najwcześniejszym etapie ścieżki kariery. Często zdarza się, że praktykanci i stażyści zostają w firmie, podejmując tu swoją pierwszą pracę zawodową.

Grupa przedsiębiorstw Dr. Schneider została wielokrotnie doceniona za niezwykłe osiągnięcia, najwyższą jakość i niezawodność, otrzymując nagrody branżowe, m.in.: Quality Award, Fast Lieferant, Daimler Supplier Award, Yanfeng European Supplier Award, VolvoCars Quality, Excellence Award czy VW Group Award.”.

Nowy globalny inwestor to prawdziwy punkt zwrotny w historii firmy i zarazem nowy początek, a także szansa dla regionu na dalszy rozwój i utworzenie nowych stanowisk dla wysoko wykwalifikowanych pracowników. Dodatkowe zasoby finansowe niewątpliwie przyczynią się do wzrostu innowacyjności, nowych możliwości rozwoju i dalszej ekspansji.

