Wodorowe Solarisy pojadą do Frankfurtu

Korzystające z niezwykle nowoczesnej technologii, umożliwiającej całkowicie bezemisyjną jazdę autobusy wodorowe marki Solaris podbijają europejski rynek. Na zakup Urbino 12 hydrogen zdecydował się kolejny miejski przewoźnik. 13 sztuk autobusów wodorowych trafi tym razem do Frankfurtu. Autobusy mają wyjechać na linie jeszcze w 2022 roku.

Solaris Bus & Coach wygrał przetarg na dostawę 13 autobusów z napędem wodorowym ogłoszony przez spółkę In-der-City-Bus, odpowiedzialną za komunikację miejską we Frankfurcie. To kolejna wygrana producenta, który sukcesywnie zwiększa swoją ekspansję w obszarze elektromobilności, dostarczając do kolejnych europejskich miast, poza wodorowymi, także autobusy elektryczne czy trolejbusy.

„Miasta są odpowiedzialne za 60% emisji CO 2 , zatem to niezwykle ważne, by technologie wykorzystywane w każdym obszarze ich funkcjonowania przechodziły na „zieloną stronę”, w tym także transport publiczny. Jesteśmy dumni, że oferowane przez nas produkty przyczyniają się do tej ekologicznej transformacji i mają realny wpływ na poprawę komfortu życia mieszkańców. Z satysfakcją także obserwuję coraz większe zainteresowanie autobusami wodorowymi, które są doskonałym uzupełnieniem naszego emobilnego portfolio” – mówi Javier Calleja, Prezes Zarządu Solaris Bus & Coach sp. z o.o.

Technologia wykorzystywana w Urbino hydrogen umożliwia maksymalnie ekologiczną jazdę – dzięki zasilaniu energią pochodzącą z ogniwa paliwowego (o mocy 70 kW), jedynymi produktami ubocznymi zachodzącej tam reakcji chemicznej są ciepło oraz para wodna. Energia elektryczna powstająca w procesie odwróconej elektrolizy wody jest następnie przekazywana bezpośrednio do układu napędowego, którym jest oś z elektrycznymi silnikami. Oprócz tego każdy z zamówionych autobusów zostanie wyposażony w dodatkowy magazyn energii elektrycznej – baterię Solaris High Power. Niezbędny do zasilania autobusu wodór przechowywany będzie w postaci gazowej, w umieszczonych na dachu zbiornikach.

Solarisy Urbino 12 hydrogen będą wyposażone w szereg najnowocześniejszych rozwiązań ADAS, wspierających pracę kierowcy, mi.in. w system MirrorEye, czyli zestaw kamer zainstalowanych w miejscu lusterek bocznych, zapewniających większą widoczność kierowcy. Rejestrowany obraz przekazywany jest na ekrany wewnątrz pojazdu. Co ciekawe, na ekranach mogą być także wyświetlane progi odległości poszczególnych części autobusu, np. jego tyłu, określonych drzwi lub osi, co umożliwi kierowcy łatwiejsze, a przede wszystkim bezpieczniejsze manewrowanie i parkowanie.

Autobusy wodorowe nie są tylko opowieścią przyszłości – już teraz na europejskich drogach jeżdżą pierwsze modele Urbino hydrogen, a kilkadziesiąt kolejnych zamówili już przewoźnicy z Niemiec, Włoch, Austrii czy Holandii. Według prognoz rynkowych do 2030 roku autobusy napędzane energią z wodoru będą stanowić istotną część autobusowej floty w Europie.