Podwójny sukces Abartha w konkursie “The Best Brands” niemieckiego magazynu Auto Bild

Po raz czwarty z rzędu Abarth 595 zdobył uznanie Czytelników magazynu Auto Bild.

Także w tym roku, po raz trzeci, marka z logo Skorpiona zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji ogólnej “Najlepszy design” i po raz czwarty wygrała w kategorii “Najmniejszy samochód”.

Design Abartha ujmuje ekspertów i wymagających Czytelników niemieckiego magazynu Auto Bild, czego dowodem jest kolejny triumf w konkursie “The Best Brands”.

Już po raz trzeci w ostatnich edycjach, Czytelnicy magazynu motoryzacyjnego przyznali Abarthowi pierwsze miejsce w kategorii “Najlepszy design”, a czwarty rok z rzędu uznali kultowego Abartha 595 za najlepszy w kategorii “Najmniejszy samochód”.

Podwójne zwycięstwo potwierdza zafascynowanie niemieckich Czytelników Abarthem oraz sukces, jaki marka z logo Skorpiona nieustannie odnosi w Niemczech, gdzie w ubiegłym roku zwiększyła swój udział w rynku o 45% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Design ten wyróżnia się zdecydowanym stylem, dbałością o szczegóły i właściwy dobór materiałów, jednym słowem, unikalnym i niepowtarzalnym stylem marki. To właśnie ten styl w połączeniu z osiągami tworzy prawdziwego Abartha, są to dwie wartości, które zawsze wyróżniały markę i które Klienci odnajdą w nowej gamie 2021, niedawno wprowadzonej na rynek i złożonej z wersji 595, Turismo, Competizione i Esseesse. To zróżnicowane wersje o wyrazistym charakterze, każda zaprojektowana z myślą o konkretnym odbiorcy, dostępne w wersji hatchback i cabrio, o mocy od 145 do 180 KM, wszystkie spełniające normę Euro 6D Final, mogące zaspokoić wszelkie wymagania naszych Klientów.

Wersja 595 to poziom wejściowy do świata Abartha, oferuje w standardzie całe niezbędne wyposażenie, by zagwarantować przyjemność z jazdy typową dla samochodów z logo Skorpiona. I o ile 595 Turismo to synonim stylu i komfortu typowych dla włoskich samochodów granturismo, a więc przeznaczonych dla tych, którzy uwielbiają wyróżniać się swoim stylem, którzy kochają miasto i chcą w nim żyć pełnią życia, to 595 Competizione skierowany jest do miłośników osiągów i bezkompromisowego sportowego charakteru, tych, którzy chcą się dobrze bawić tak na drodze jak na torze i którzy zawsze dążą do tego, by każdą podróż przekształcić w niezwykłe doświadczenie. Dopełnieniem gamy jest model 595 Esseesse, topowa wersja gamy, która stanowi kwintesencję emocji dla kierowcy. Więcej informacji na temat nowej gamy Abartha 2021 można znaleźć tutaj.

Konkurs “The Best Brands” organizowany przez Auto Bild odbywa się już po raz dziesiąty. Czytelnicy drukowanych i internetowych wydań magazynu zostali poproszeni o uzasadnienie swoich decyzji zakupowych w różnych obszarach : samochody, akcesoria, części i usługi. W kategorii motoryzacji wybrano 37 głównych marek, podzielonych na 14 klas, od mniejszych samochodów po SUV-y. W sumie, swoją opinię wyraziło ponad 60000 Czytelników.