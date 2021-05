Volkswagen Samochody Dostawcze wyróżniony tytułem „Marka Godna Zaufania”

Sondaż wyłaniający zwycięzcę w każdej z kategorii miał formę ankiety przeprowadzonej online. W każdej z kategorii, w spontanicznym wyborze, przedsiębiorcy, specjaliści i managerowie mogli wskazać tylko jedną markę – tę, którą darzy się najwyższym zaufaniem. W badaniu wymieniono ponad 300 nazw marek, ale to właśnie Volkswagen Samochody Dostawcze znalazł się w elitarnym gronie zaledwie 25 wyróżnionych tytułem „Marka Godna Zaufania”. Zwyciężył w kategorii „Samochód dostawczy dla firmy”. „Przyznanie tytułu „Marka Godna Zaufania” to dla nas ogromne wyróżnienie, bo zaufanie klienta to czynnik, na który marki pracują całymi latami. By je zdobyć, skupiać się trzeba nie tylko na jakości produktów, na ich innowacyjności – co ciągle czyni Volkswagen Samochody Dostawcze – ale również, a może przede wszystkim, na uważnym wsłuchiwaniu się w potrzeby klienta. Prowadząc ciągłe konsultacje z klientami, opracowujemy koncepcje pojazdów oraz rozwiązania techniczne pozwalające budować zaufanie naszych klientów i użytkowników na przyszłość. Dziękuję bardzo wszystkim za to, że tym razem to klienci i użytkownicy obdarzyli nas zaufaniem. Ten tytuł bardzo wiele dla nas znaczy” – mówi Piotr Łakomy, dyrektor marki Volkswagen Samochody Dostawcze. Ankieta, na podstawie której wyłoniono zwycięzców w każdej z kategorii, została wysłana do 22 000 przedsiębiorców: czytelników, prenumeratorów magazynu, osób biorących udział w szkoleniach i konferencjach My Company Polska – kadry zarządzającej, specjalistów i właścicieli firm. Finalnie w badaniu wzięło udział 1064 przedsiębiorców. Ankietowani proszeni byli o udzielenie spontanicznej odpowiedzi, której marce w danej kategorii ufają najbardziej. W każdej z 25 kategorii można było wskazać tylko jedną markę. Źródło: www.mototarget.pl