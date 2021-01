Włosi zamawiają kolejne autobusy marki Solaris

Solaris podpisał właśnie kolejny kontrakt na 80 autobusów międzymiastowych InterUrbino, wraz z 10-letnią obsługą serwisową. Dostawy mają zostać zrealizowane w 2021 roku. Pojazdy będą kursować na liniach łączących miejscowości Prowincji Rzymskiej oraz całego Regionu Lazio. Wraz z nowo podpisaną umową, drogami prowadzącymi do Wiecznego Miasta będzie jeździć już prawie 600 InterUrbino. Łączna wartość wszystkich umów z przewoźnikiem COTRAL od 2016 roku przekracza 228 mln euro.

– Ponowny wybór międzymiastowego modelu z rodziny autobusów Solaris niezwykle nas cieszy. To najlepsze świadectwo wysokiej jakości naszych produktów. Każdego dnia wytrwale pracujemy dla zapewnienia ciągłości działania transportu publicznego w całej Europie. Zaufanie, którym obdarzają nas nasi klienci to duża odpowiedzialność, która jeszcze mocniej mobilizuje nas do działania – mówi Petros Spinaris, Członek Zarządu Solaris Bus & Coach sp. z o.o., odpowiedzialny za obszar Sprzedaży, Marketingu i Customer Service.

Zamówione 12-metrowe InterUrbino to ultranowoczesne autobusy międzymiastowe zaprojektowane z myślą o bezpiecznym i komfortowym przewozie pasażerów na dłuższych trasach wykraczających poza granice miasta. Na ich pokład wejdzie 67 pasażerów, z czego aż 55 będzie mogło podróżować na miejscach siedzących. Dodatkowo w pojazdach przewidziane jest miejsce na bagaż podręczny wewnątrz pojazdu (półki nad siedzeniami), jak i na bagaż główny (luki bagażowe pod podłogą pojazdu).

Bogate wyposażenie autobusów obejmie szereg systemów zapewniających maksymalne bezpieczeństwo zarówno pasażerów, jak i kierowcy, do których należą m.in. rozbudowany system monitoringu, bramki liczenia pasażerów czy zabudowana kabina kierowcy. Przewoźnik zdecydował się także na skorzystanie z funkcji MobilEye – asystenta pasa ruchu – dzięki któremu kierujący pojazdem będą ostrzegani przed nieplanowanym zjechaniem ze swojego pasa drogi.

Solaris konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku włoskim, który z roku na rok staje się dla producenta coraz bardziej strategiczny – szczególnie w obszarze bezemisyjnych środków transportu. To właśnie we Włoszech, w trzech pierwszych kwartałach 2020 roku, firma odnotowała rekordową sprzedaż, dostarczając aż 83% spośród wszystkich autobusów elektrycznych w tym kraju. Pod koniec zeszłego roku Solaris zakontraktował także jubileuszowy, 1000. elektrobus, który trafi na półwysep Apeniński wraz z zamówieniem na 100 sztuk w ramach kontraktu ramowego do 250 sztuk Urbino 12 electric dla ATM Milano.