Volvo dostarczy 49 elektrycznych autobusów przegubowych do Jönköping

Operator Vy Buss AB zamówił 49 elektrycznych, przegubowych autobusów Volvo 7900. Nowe autobusy, które zaczną wozić pasażerów w szwedzkim mieście Jönköping latem przyszłego roku, są częścią inwestycji mającej przeobrazić miejski transport publiczny. Wszystkie zostaną wyprodukowane w Polsce – we wrocławskiej fabryce Volvo.

Jönköping w Szwecji rozrasta się i rozwija system transportu publicznego. W przyszłym roku zelektryfikowanych zostanie kilka linii autobusowych – będą one obsługiwane przez firmę Vy Buss AB, która złożyła zamówienie na 49 elektrycznych, przegubowych autobusów Volvo 7900, mogących pomieścić dużą liczbę pasażerów. Wszystkie pojazdy zostaną w całości wyprodukowane w Polsce, we wrocławskiej fabryce Volvo, i dostarczone do Jönköping latem przyszłego roku.

„Zwiększając efektywność i dostępność transportu publicznego za pomocą dobrze zaprojektowanych, cichych i bezemisyjnych autobusów o dużej pojemności, Jönköping pokazuje, w jaki sposób uczynić miejski transport publiczny bardziej zrównoważonym. Będzie to istotne szczególnie po pandemii Covid-19, przyczyni się do utrzymania i przyciągnięcia nowych pasażerów. Elektromobilność otwiera ponadto nowe możliwości dla planowania urbanistycznego. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy uczestniczyć w tym procesie, wspierać rozwój Jönköping i innych miast”, mówi Håkan Agnevall, Prezes Volvo Buses.

„Cieszymy się, że możemy współpracować z Volvo Buses przy realizacji wspólnego programu elektryfikacji transportu miejskiego w Jönköping, w ramach naszej nowej umowy z Jönköpings Länstrafik (JLT). Nowe pojazdy z nawiązką spełniają wymagania zarówno JLT jak i Vy. Cieszymy się też z kontynuacji naszej długiej współpracy z Volvo. Uruchomienie w Jönköping nowego, jeszcze bardziej przyjaznego dla środowiska systemu transportu miejskiego, będzie ekscytujące i da nam dużą satysfakcję”, komentuje Andreas Ehrenborg, Dyrektor Techniczny Vy Buss AB.

Pojazdy, które zostaną dostarczone do Jönköping – to Volvo 7900 Electric Articulated – elektryczne autobusy przegubowe, mogące przewieźć do 120 pasażerów. Autobusy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby połączyć szybki i wydajny przepływ pasażerów z większym komfortem i wygodą. Są one również przygotowane do wdrożenia automatycznej regulacji prędkości na określonych obszarach (tzw. zarządzanie strefą). To ważna funkcjonalność w przypadku autobusów kursujących w pobliżu szkół, szpitali i innych obiektów, gdzie porusza się wielu niechronionych użytkowników dróg.

Volvo Buses i Vy Buss przeprowadziły też analizy tras i obliczenia, które stanowią podstawę do optymalizacji pojemności akumulatorów autobusów.

„Zaoferowaliśmy rozwiązanie systemowe, w którym nasze szerokie kompetencje w zakresie elektromobilności były jednym z kilku czynników, które zadecydowały o zamówieniu ze strony Vy Buss. Istotną rolę odegrały też doskonałe doświadczenia z poprzednich wspólnych projektów oraz obecność w Jönköping naszego dilera”, wyjaśnia Martin Spjern, Dyrektor Sprzedaży Autobusów Elektrycznych w Volvo Buses.

Elektryczny Autobus Przegubowy Volvo 7900

Długość: 18,55 lub 18,7 m.

Pojemność: do 120 pasażerów.

Układ napędowy: podwójne silniki elektryczne, dwubiegowa skrzynia biegów. Maksymalna moc 2×200 kW, maks. moment obrotowy 31 kNm na osi napędzanej.

Akumulatory: litowo-jonowe, pojemność magazynowa do 396 kWh.

System ładowania: OppCharge, Combo2/CCS.

Volvo Polska

Volvo Polska to część Grupy Volvo – jednego z wiodących światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz systemów napędowych do łodzi motorowych i urządzeń przemysłowych. W Polsce Volvo obecne jest od lat 70-tych. Na początku lat 90-tych Volvo rozpoczęło we Wrocławiu działalność przemysłową. W 1996 roku otwarto fabrykę autobusów, a kolejne lata zaowocowały rozwojem firmy i rozszerzeniem zakresu jej działalności. Obecnie firma Volvo Polska obejmuje: fabrykę autobusów, a także organizacje sprzedaży autobusów, samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych oraz globalne centra dostarczające usługi biznesowe w takich sektorach, jak IT, finansowy i HR.



Polska fabryka Volvo

Wrocławska fabryka jest największą fabryką autobusów Volvo w Europie. Powstają w niej kompletne autobusy miejskie, międzymiastowe i turystyczne, które dostarczane są do operatorów miejskiego transportu publicznego, przewoźników na trasach międzymiastowych i międzynarodowych oraz firm turystycznych na rynkach całej Europy.

W 2010 roku w polskiej fabryce rozpoczęła się seryjna produkcja autobusu hybrydowego. Obecnie Volvo oferuje pełną flotę zelektryfikowanych autobusów. Gama obejmuje hybrydę Volvo 7900 Hybrid (dostępną również w wersji przegubowej), elektryczną hybrydę Volvo 7900 Electric Hybrid oraz w pełni elektryczny autobus Volvo 7900 Electric. W Europie zelektryfikowane autobusy Volvo stanowią część transportu zbiorowego w wielu miastach, między innymi w Szwecji, Danii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, w Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii, Luksemburgu, Austrii, Holandii i innych. W Polsce zelektryfikowane autobusy Volvo jeżdżą m.in. w Inowrocławiu, Krakowie, Sosnowcu, Białymstoku, Koszalinie, Grudziądzu, Jeleniej Górze, Tarnowskich Górach, Lesznie, Krośnie i Ełku.

